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Російський репер-окупант загинув на війні проти України

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Влад Мармеладов пішов воювати проти України, аби «розпочати нове життя»
фото: Іnstagram.com/vladmarmeladov

Окупант за життя хизувався світлинами з фронту

Репер Влад Мармеладов, який два роки воював у складі окупаційної російської армії, загинув на війні в Україні. Про це розповідає «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Влад Мармеладов служив у складі російської 1-ї окремої бригади спеціального призначення. Він перебував на так званій «СВО» два роки. За повідомленнями російських медіа, репер влітку цього року перебував на окупованій РФ частині Запорізької області.

Російський репер-окупант загинув на війні проти України фото 1
фото: Іnstagram.com/vladmarmeladov

За життя росіянин скаржився на «стрес та напругу», коли воював проти України. «Перебуваючи в зоні так званої «СВО», ніби випадаєш із реального часу. Постійна метушня, бойові завдання, напруга, стрес – і так день у день», – писав росіянин.

Російський репер хизувався світлинами з фронту
Російський репер хизувався світлинами з фронту
фото: Іnstagram.com/vladmarmeladov

Перед тим як потрапити до російської армії, Влад Мармеладов побував у СІЗО. Зокрема, на війну росіянин пішов саме через проблеми із законом, він вважав, що підписати контракт із терористичною армією є його шансом на нове життя. «Тоді слова про те, що життя коротке, здавалися просто рядком із пісні. Сьогодні вони звучать зовсім інакше. За ці два роки Паші не стало. Я пережив клінічну смерть, був у СІЗО, а тепер перебуваю на війні проти України. Життя завжди вносить свої корективи. Цінуйте час і людей, які поруч», – писав Мармеладов у своєму Telegram-каналі.

Російський репер-окупант загинув на війні проти України фото 2
фото з відкритих джерел

Цього року в мережі Мармеладов хизувався кадрами із тимчасово окупованого міста Сіверськодонецьк на Луганщині, писав про незламність та позував з іншими окупантами. Однак нині під дописами репера росіяни співчувають його рідним та жаліються, що тепер не потраплять на його концерт.

Нагадаємо, російський актор Павло Чернявський загинув на війні в Україні. Артист-окупант брав участь у так званому «СВО». Актор підписав контракт із російським Міністерством оборони в грудні 2025 року та перебував у складі окупаційних військ Росії. Повідомляється, що росіянин загинув ще 3 березня цього року, однак про його смерть стало відомо лише зараз. Актора вже поховали в його рідному місті Омськ, що в Росії.

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Теги: росія росіяни окупанти смерть війна музикант

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