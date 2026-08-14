Російський репер-окупант загинув на війні проти України

Окупант за життя хизувався світлинами з фронту

Репер Влад Мармеладов, який два роки воював у складі окупаційної російської армії, загинув на війні в Україні. Про це розповідає «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Влад Мармеладов служив у складі російської 1-ї окремої бригади спеціального призначення. Він перебував на так званій «СВО» два роки. За повідомленнями російських медіа, репер влітку цього року перебував на окупованій РФ частині Запорізької області.

За життя росіянин скаржився на «стрес та напругу», коли воював проти України. «Перебуваючи в зоні так званої «СВО», ніби випадаєш із реального часу. Постійна метушня, бойові завдання, напруга, стрес – і так день у день», – писав росіянин.

Російський репер хизувався світлинами з фронту фото: Іnstagram.com/vladmarmeladov

Перед тим як потрапити до російської армії, Влад Мармеладов побував у СІЗО. Зокрема, на війну росіянин пішов саме через проблеми із законом, він вважав, що підписати контракт із терористичною армією є його шансом на нове життя. «Тоді слова про те, що життя коротке, здавалися просто рядком із пісні. Сьогодні вони звучать зовсім інакше. За ці два роки Паші не стало. Я пережив клінічну смерть, був у СІЗО, а тепер перебуваю на війні проти України. Життя завжди вносить свої корективи. Цінуйте час і людей, які поруч», – писав Мармеладов у своєму Telegram-каналі.

фото з відкритих джерел

Цього року в мережі Мармеладов хизувався кадрами із тимчасово окупованого міста Сіверськодонецьк на Луганщині, писав про незламність та позував з іншими окупантами. Однак нині під дописами репера росіяни співчувають його рідним та жаліються, що тепер не потраплять на його концерт.

Нагадаємо, російський актор Павло Чернявський загинув на війні в Україні. Артист-окупант брав участь у так званому «СВО». Актор підписав контракт із російським Міністерством оборони в грудні 2025 року та перебував у складі окупаційних військ Росії. Повідомляється, що росіянин загинув ще 3 березня цього року, однак про його смерть стало відомо лише зараз. Актора вже поховали в його рідному місті Омськ, що в Росії.