З перших днів злочинної війни Росії проти України гвардії старшина Осєєв брав у ній участь як командир танка

Іван Осєєв став п'ятим російським чемпіоном світу з танкового біатлону, якого ліквідували захисники України

Сили оборони знищили російського окупанта Івана Осєєва. Про це повідомляє «Главком».

Іван Осєєв – чемпіон Росії та світу з танкового біатлону. У 2019 року він став чемпіоном на Армійських міжнародних іграх. Осєєв встановив світовий рекорд швидкості, розігнавши танк до 84 кілометрів на годину.

З перших днів злочинної війни Росії проти України гвардії старшина Осєєв брав у ній участь як командир танка, незабаром став командиром екіпажу.

У липні 2026 року окупант Іван Осєєв був знищений захисниками України. У нього залишилася дружина та двоє синів.

Іван Осєєв став п'ятим російським чемпіоном світу з танкового біатлону, якого ліквідували захисники України.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

🇩🇪German canoeist David Nedotopa is spreading Russian propaganda on social media.



In particular, he didn't like the fact that a Ukrainian athlete refused to shake hands with a Belarusian. pic.twitter.com/llzKAbIbiG — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) July 26, 2026

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.