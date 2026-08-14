Як смачно та швидко приготувати кукурудзу? Чотири найсмачніші рецепти
Кукурудзу можна не лише смачно зварити, але й запекти у духовці
Останній місяць літа – це розпал сезону свіжої городини, різноманітних овочів, фруктів. Серед улюблених смаколиків українців цього сезону є кукурудза. Проте кожен рік виникає питання, як її саме готувати, хоча стандартний рецепт є доволі простим та швидким. «Главком» розповів, як можна приготувати кукурудзу, щоб вона залишилася соковитою навіть після запікання у духовці.
Рецепти приготування кукурудзи
- Швидкий та простий метод приготування кукурудзи
- Варена та соковита кукурудза з бадиллям
- Кукурудза у молоці та вершковому маслі
- Кукурудза з паприкою у духовці
Швидкий та простий метод приготування кукурудзи
Інгредієнти
- Два качани кукурудзи
- сіль
- вода
Кроки приготування
- Очистити кукурудзу від бадилля та ретельно помийте.
- Залийте у каструлю води та покладіть до неї підготовлені качани кукурудзи.
- Тримайте на вогні після закипання 10-20 хвилин, якщо йдеться про молоді качани. Під час готування можна перевіряти рівень приготування зернят за допомогою зубочистки.
- Якщо ви обрали стару кукурудзу, їй може знадобитися від 30 до 2 годин приготування, в залежності від стану зернят.
- Після приготування дістаньте кукурудзу з води, посоліть та за бажанням додайте вершкового масла.
Варена та соковита кукурудза з бадиллям
Інгредієнти
- Качани кукурудзи в лушпинні
- Вершкове масло
- Сіль та вода
Кроки приготування
- Перед приготуванням варто залити кукурудзу на одну-дві години холодною водою, це додасть соковитості зернам після варіння. Перед замочуванням очистіть качани від бадилля, але не викидайте його – воно знадобиться.
- Розділіть бадилля на дві частини та ретельно помийте. Одну частину покладіть на дно каструлі, залийте водою та доведіть до кипіння.
- Додайте до окропу кукурудзу та цільно накрийте другою частиною бадилля.
- До води також можна додати шматочок вершкового масла. Сіль варто додавати за пʼять хвилин до завершення приготування.
- За цим рецептом молоду кукурудзу варто тримати на вогні 10-20 хвилин після повторного закипання.
Кукурудза у молоці та вершковому маслі
Інгредієнти
- Кукурудза – 4-5 качанів
- Молоко – одна склянка, або більше (залежить від розміру каструлі)
- Вершкове масло до 50 г
- Сіль – за смаком
Кроки приготування
- Очистіть кукурудзу від бадилля та помийте, обріжте кінчики.
- Покладіть качани у каструлю та залийте водою, щоб вона повністю їх покрила, туди ж додайте склянку молока у співвідношенні 1:1, а також вершкове масло за смаком.
- Тримати кукурудзу на вогні потрібно до кипіння, після чого варіть ще хвилин 15-20 до мʼякості зерен.
- Після приготування додайте до кукурудзи сіль та куштуйте, додатково гарячі качани можна змастити шматочком вершкового масла.
Кукурудза з паприкою у духовці
Інгредієнти
- Молода кукурудза – 4 качани
- Вершкове масло – 20 г
- Пармезану 20-30 г
- Копчена паприка – 1 ч. л.
- сіль – за смаком.
Кроки приготування
- Підготуйте качани: очистіть та помийте.
- Натріть кожен качан кукурудзи вершковим маслом та викладіть їх на фольгу.
- Кожен качан рівномірно обітріть паприкою та сіллю, загорніть качани у фольгу та покладіть до духовки.
- Ставити качани варто у духовку, розігріту до 200°С. Запікайте 20-25 хвилин.
До слова, в Україні на початку серпня знизилися ціни на більшість сезонних овочів і фруктів. Найбільше подешевшали помідори, солодкий перець, цукрова кукурудза, а також кавуни та дині.
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