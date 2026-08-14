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Як смачно та швидко приготувати кукурудзу? Чотири найсмачніші рецепти

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Молоду кукурудзу можна приготувати швидко та легко
фото: Depositphotos

Кукурудзу можна не лише смачно зварити, але й запекти у духовці 

Останній місяць літа – це розпал сезону свіжої городини, різноманітних овочів, фруктів. Серед улюблених смаколиків українців цього сезону є кукурудза. Проте кожен рік виникає питання, як її саме готувати, хоча стандартний рецепт є доволі простим та швидким. «Главком» розповів, як можна приготувати кукурудзу, щоб вона залишилася соковитою навіть після запікання у духовці.

Рецепти приготування кукурудзи

Швидкий та простий метод приготування кукурудзи

Як смачно та швидко приготувати кукурудзу? Чотири найсмачніші рецепти фото 1
фото з відкритих джерел

Інгредієнти

  • Два качани кукурудзи
  • сіль
  • вода

Кроки приготування

  1. Очистити кукурудзу від бадилля та ретельно помийте.
  2. Залийте у каструлю води та покладіть до неї підготовлені качани кукурудзи.
  3. Тримайте на вогні після закипання 10-20 хвилин, якщо йдеться про молоді качани. Під час готування можна перевіряти рівень приготування зернят за допомогою зубочистки.
  4. Якщо ви обрали стару кукурудзу, їй може знадобитися від 30 до 2 годин приготування, в залежності від стану зернят.
  5. Після приготування дістаньте кукурудзу з води, посоліть та за бажанням додайте вершкового масла.

Варена та соковита кукурудза з бадиллям

Як смачно та швидко приготувати кукурудзу? Чотири найсмачніші рецепти фото 2
фото з відкритих джерел

Інгредієнти

  • Качани кукурудзи в лушпинні
  • Вершкове масло
  • Сіль та вода

Кроки приготування

  1. Перед приготуванням варто залити кукурудзу на одну-дві години холодною водою, це додасть соковитості зернам після варіння. Перед замочуванням очистіть качани від бадилля, але не викидайте його – воно знадобиться.
  2. Розділіть бадилля на дві частини та ретельно помийте. Одну частину покладіть на дно каструлі, залийте водою та доведіть до кипіння.
  3. Додайте до окропу кукурудзу та цільно накрийте другою частиною бадилля.
  4. До води також можна додати шматочок вершкового масла. Сіль варто додавати за пʼять хвилин до завершення приготування.
  5. За цим рецептом молоду кукурудзу варто тримати на вогні 10-20 хвилин після повторного закипання.

Кукурудза у молоці та вершковому маслі

Як смачно та швидко приготувати кукурудзу? Чотири найсмачніші рецепти фото 3
фото з відкритих джерел

Інгредієнти

  • Кукурудза – 4-5 качанів
  • Молоко – одна склянка, або більше (залежить від розміру каструлі)
  • Вершкове масло до 50 г
  • Сіль – за смаком

Кроки приготування

Як смачно та швидко приготувати кукурудзу? Чотири найсмачніші рецепти фото 4
  1. Очистіть кукурудзу від бадилля та помийте, обріжте кінчики.
  2. Покладіть качани у каструлю та залийте водою, щоб вона повністю їх покрила, туди ж додайте склянку молока у співвідношенні 1:1, а також вершкове масло за смаком.
  3. Тримати кукурудзу на вогні потрібно до кипіння, після чого варіть ще хвилин 15-20 до мʼякості зерен.
  4. Після приготування додайте до кукурудзи сіль та куштуйте, додатково гарячі качани можна змастити шматочком вершкового масла.

Кукурудза з паприкою у духовці

Як смачно та швидко приготувати кукурудзу? Чотири найсмачніші рецепти фото 5
фото з відкритих джерел

Інгредієнти

  • Молода кукурудза – 4 качани
  • Вершкове масло – 20 г
  • Пармезану 20-30 г
  • Копчена паприка – 1 ч. л.
  • сіль – за смаком.

Кроки приготування

  1. Підготуйте качани: очистіть та помийте.
  2. Натріть кожен качан кукурудзи вершковим маслом та викладіть їх на фольгу.
  3. Кожен качан рівномірно обітріть паприкою та сіллю, загорніть качани у фольгу та покладіть до духовки.
  4. Ставити качани варто у духовку, розігріту до 200°С. Запікайте 20-25 хвилин.

До слова, в Україні на початку серпня знизилися ціни на більшість сезонних овочів і фруктів. Найбільше подешевшали помідори, солодкий перець, цукрова кукурудза, а також кавуни та дині. 

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Теги: їжа рецепт овочі літо поради

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