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Податок на телевізор та собаку: українці розповіли про фінансові реалії в Ірландії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Окремим фіскальним тягарем для резидентів у Ірландії стають специфічні місцеві збори, які є незвичними для українців
фото: скріншот із відео

«Тут можна заробляти тисячі, але відчувати, що цього все одно замало», – кажуть емігранти про Ірландію

Ірландія, яку часто асоціюють зі смарагдовими полями, затишними пабами та успішними IT-гігантами, у реальності виявляється для емігрантів не казкою, а виснажливою дистанцією. За привабливим зеленим фасадом ховається держава із жорсткою бюрократією, високою вартістю життя та складною фіскальною системою. Як інформує «Главком», про специфіку ірландських податків та фінансові виклики для іноземців розповіли українські експати у документальному проєкті «Українці за кордоном».

За словами новоприбулих, справжня Ірландія є досить закритою та оманливою для тих, хто шукає швидкого успіху. Навіть маючи високий за місцевими мірками дохід, розраховувати на легкий добробут не варто.

«Тут можна заробляти тисячі, але відчувати, що цього все одно замало. Твоя зарплата у €40–50 тисяч тане під тиском податків швидше, ніж виходить сонце», – ділиться фінансовими реаліями бізнес-аналітик Ольга, яка працює в одному з корпоративних офісів Дубліна.

Окремим фіскальним тягарем для резидентів стають специфічні місцеві збори, які є незвичними для українців. Зокрема, у країні передбачена щорічна плата за право мати вдома телевізор, що становить €150 на рік. Цей збір є обов'язковим, навіть якщо пристрій не підключений до телебачення, а використовується лише для перегляду YouTube чи Netflix, або взагалі перебуває у неробочому стані. За дотриманням цього правила стежать спеціальні інспектори, які здійснюють перевірки помешкань та виписують штрафи порушникам. Крім того, окремому оподаткуванню в Ірландії підлягає й утримання собак.

Додаткові витрати чекають і на автовласників. Окрім дорогого страхування, яке для старого автомобіля може сягати двох тисяч євро на рік, кожен водій зобов'язаний сплачувати щорічний дорожній податок (tax) у розмірі близько €350.

Водночас ірландська податкова система має чітко виражений соціальний вектор. Кошти платників податків спрямовуються на масштабну підтримку сімей.

«За собаку платите ви, за дітей вам заплатять. Вони намагаються максимально підвищити популяцію. Навіть тих дітей, які приїхали, вони тут дуже цінують. Тому якщо ви плануєте тут народжувати – усе буде безкоштовно, незалежно від того, українці ви чи ірландці», – зазначає підприємиця Ольга, яка відкрила в Дубліні салон краси.

Багатодітність в Ірландії безпосередньо впливає на фінансове становище родини: що більше у людини дітей, то більші виплати нараховує держава і тим меншим податковим тиском обкладається її дохід. Проте для того, щоб повністю інтегруватися у фінансову систему країни та вийти з так званих «щурячих перегонів», фахівці радять з часом відмовлятися від соціальних програм і переходити на повну самозабезпеченість.

Раніше біженка з Києва Людмила Русіна, яка мешкає у Німеччині, відвідала місцевий магазин. Українка розповіла, скільки коштував її кошик з продуктами та назвала ціни. 

Нагадаємо, українка з Маріуполя Лєра Виноградова мешкає у Польщі. Вона поскаржилася на вартість нерухомості у Польщі. Лєра Виноградова після переїзду до Польщі сподівалася згодом придбати нове житло, однак через високі ціни вона не може собі цього дозволити.

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Теги: телебачення зарплата бізнес Ірландія українці держава житло правила

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