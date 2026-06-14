Канадця шокував побут звичайної української родини у селі

Канадець вперше побував в українському селі та був щиро вражений тим, що побачив

Кристофера захопив підхід селян до ведення господарства

Канадець Кристофер разом із своєю дружиною-українкою вперше відвідав село Білки, що на Львівщині. Подорож у провінцію настільки вразила чоловіка, що він емоційно поділився своїми спостереженнями з другом Маркіяном – львівським блогером, який наразі мешкає за кордоном і веде YouTube-канал. Про це повідомляє «Главком».

Перший культурний шок у Кристофера стався одразу біля воріт сільського обійстя. За його словами, стара, але охайна дерев'яна брама спочатку не віщувала нічого особливого. Проте щойно автомобіль заїхав на подвір'я, з будинку висипала вся велика родина і почала щиро обіймати та цілувати абсолютно незнайомого іноземного гостя. Канадець зізнався, що від такої раптової приязності спочатку просто не знав, куди подітися.

Коли ж їх запросили до хати, подив гостя лише посилився. Стіл буквально ломився від традиційних наїдків, а повітря просочилося ароматами домашньої кухні. Тут були класичний український борщ, вареники та сало. Господарі виставили п'ять різновидів домашніх салатів, горілку та коньяк;

Кристофер щиро не розумів, як за умов війни люди можуть дозволити собі накривати такі пишні столи.

Дружина пояснила чоловікові, що для українців це справа честі – зробити все, щоб гість із-за кордону відчув себе частиною родини. Особливим випробуванням для канадця, який майже не вживає алкоголю, стали традиційні тости. На п'ятій чарці «за щастя і здоров'я» йому стало важко, хоча він зауважив, що українці п'ють не заради процесу, а виключно для підняття загального духу та настрою.

Найбільше Кристофера вразила старовинна глиняна піч у кімнаті, на якій господиня досі щодня готує їжу. Для жителя Північної Америки це виглядало як справжня подорож у минуле, хоча дружина заспокоїла його, пояснивши, що сучасні українські села мають будинки з комфортом, який подекуди переважає міські квартири.

При цьому іноземець відзначив унікальну психологічну атмосферу в домі

«Ці люди, я побачив, вони не були бідні, вони були щасливі. Вони мали щось своє, рідне і дуже великий такий родинний зв’язок за столом. Діти тих людей, там були вже старші, звісно, вони всі живуть разом. Якісь задоволені, усміхаються, ніхто не жаліється на життя, водночас, що війна в Україні», – поділився Кристофер.

Наступне відкриття чекало на канадця у підвалі. Спустившись у прохолодний погріб, він застиг від подиву: полиці були повністю забиті консервацією та запасами продуктів. Родичі розповіли гостю, що майже все колоритне різноманіття на столі – від овочів до фруктів – вирощене на власному великому городі та в саду.

«Я такого в житті ще не бачив. І мене вразило, як українці це все роблять, як українці дають собі раду, як українці продовжують те робити, що їх навчили їхні батьки», – сказав іноземець.

Кристофера захопив підхід селян до ведення господарства. Коли він запитав, як родина самотужки справляється з такими обсягами роботи, йому розповіли про дієві сусідські традиції. Для оранки поля люди кличуть сусіда з конем, а на збір картоплі збираються всією великою родиною, перетворюючи важку працю на веселе родинне свято.

Підбиваючи підсумки своїх гастрономічних та побутових пригод на Львівщині, канадець висловив щире захоплення працьовитістю українців. Його вразило, що наш народ ніколи не сидить без діла і завжди має власні запаси, незалежно від рівня статку чи зовнішніх обставин. А фінальною крапкою диво-відпустки став ранок, коли гостя пригостили парним молоком прямо від корови – смаком, який міський житель Канади спробував уперше в житті.

Нагадаємо, ірландський фотокореспондент Кейлан Робертсон, який переїхав жити з Британії до України у 2023 році, розповів, які стереотипи про нашу країну були брехнею.

Також колишній заступник голови Консервативної партії Великої Британії та ексчлен оборонного комітету парламенту Джек Лопресті приєднався до 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України.