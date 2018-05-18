Диетологи разрушили топ-3 мифа о кофе

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Кофе

Ученые объяснили, как на самом деле кофеин влияет на сердце

Многие считают, что вместе с бодрящим эффектом кофе приносит немало вреда. В частности, распространено мнение о том, что кофе обезвоживает организм, он отрезвляет и детям его пить нельзя. В ответ на это ученые решили развенчать три самых популярных мифа о вреде этого напитка.

Так как современная медицинская наука в основном положительно отзывается о свойствах кофе – употребление этого напитка в разумных количествах не является вредным для большинства людей.

Миф 1: Кофе вреден для сердца

Ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что кофеманы имеют более высокий риск сердечного приступа и смерти от сердечных заболеваний, чем люди, которые не пьют кофе.

Норвежские ученые констатируют: пожилые женщины, пьющие одну-три чашки кофе в день, имеют на 24% меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, чем их сверстницы, которые не пьют кофе.

Миф 2: Кофе вызывает гипертензию

Медики отмечают, что регулярное питье кофе в долговременной перспективе никоим образом не приводит к развитию артериальной гипертензии. Кофе лишь на короткое время повышает артериальное давление.

Но если у вас неконтролируемое высокое артериальное давление – не стоит провоцировать ситуацию и злоупотреблять кофе.

Миф 3: Кофеин вреден

«Шах и мат» от медиков – кофеин является здоровым стимулятором и необходим для организма. Если не принимать определенное количество кофеина, то увеличится вероятность возникновения головной боли и раздражительности. Кроме того, кофеин из кофе положительно влияет на мозговую деятельность.

Также кофеин улучшает кровоснабжение всех других органов и препятствует кристаллизации холестерина, который входит в состав камней, либо увеличивает отток желчи и скорость расщепления жиров, таким образом снижая риск возникновения желчнокаменной болезни.

Кроме того, в состав кофе входит около 30 нужных органических кислот и антиоксидантов, а одна чашка кофе имеет 20% суточной нормы витамина Р, необходимого для кровеносных сосудов.

Джерело: 24 канал