Туреччина стикається із новим демографічним викликом

Поступове старіння населення стає головним болем для влади Туреччини

За даними Інституту статистики Туреччини (TÜİK), середній вік турецького населення у 2024 році сягнув 34,4 років, а до 2026 року, як очікується, перевищить 35 років. До речі, 2015 року цей показник становив 31 рік. Подібні демографічні зміни свідчать про прискорення процесу старіння населення. Про це пише Anadolu Ajansı.

У Туреччині чисельність населення віком 65 років і старше, що вважається літнім населенням, минулого року становила близько 9 млн осіб, збільшившись за останні п'ять років на більш ніж 20%. Якщо 2018 року співвідношення чисельності літнього населення до загальної чисельності населення становило 8,8%, то 2024 року воно збільшилося до 11%. У 2024 році близько 45% літнього населення становили чоловіки та понад 55% – жінки. Згідно з демографічними прогнозами, частка літнього населення у 2030 році становитиме 12,9%, у 2040 році – 16,3%, у 2060 році – 22,6% та у 2080 році – 25,6%.

У провінціях: Синоп, Гіресун та Кастамону, середній вік вже досяг 43 років. Хоча в короткостроковій перспективі кількість людей працездатного віку продовжує зростати, у довгостроковій перспективі очікується його зниження, що надалі очевидно вплине на економіку країни.

Попит на сервіс для людей похилого віку, зокрема медичні, страхові та соціальні послуги зростатиме, тоді як у секторах, орієнтованих на молодь, можливий спад. Крім того, в країні в середньостроковій перспективі буде потрібна адаптація робочих місць до потреб старіючої робочої сили. Очікується, що хоча зараз кількість працездатного віку продовжує зростати, найближчими роками ефект демографічного імпульсу почне слабшати, і їх чисельність почне скорочуватися. Люди, що народилися в періоди високої народжуваності, зараз беруть активну участь у робочій силі, проте в майбутньому їхня частка скорочуватиметься.

Викладач Інституту демографічних досліджень Університету Хаджеттепе професор Мехмет Алі Ерюрт стверджує, що середній вік є одним із найважливіших демографічних показників, що визначають «вік» країни.

«Цей показник є віком людини, яка знаходиться рівно в середині списку всіх жителів, упорядкованих за віком від молодшого до старшого. За останні 10 років середній вік людей Туреччини збільшувався приблизно на рік за кожні два роки, що свідчить про швидке старіння населення», – каже експерт.

Ерюрт зазначає, що серед жінок середній вік вже перевищив 35 років, тоді як серед чоловіків цей показник становить 33,7 року.

За прогнозами фахівців, до 2050 року середній вік населення Туреччини може зрости до 45 років. Подібний демографічний зсув безпосередньо пов'язаний зі зниженням народжуваності та збільшенням тривалості життя.

До слова пенсіонери в Туреччині посідають останнє місце в світі за рівнем доходів. За якістю життя їх випереджає хіба що Індія.