Скандальная любовница российского олигарха решила сняться фильме для взрослых

Девушка из эскорт-услуг Настя Рыбка стала звездой крупнейшего порносайта

Российская девушка из сферы интим-услуг Настя Рыбка, вокруг которой недавно разгорелся скандал, вышла в топы поисковых запросов на порно-сайт Pornhub. За последние три дня пользователи 20 тысяч раз вбивали ее имя в поиск ресурса, пишет «Главком». Девушка отреагировала на такую популярность и записала обращение к порно-продюсерам в

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Настя Рыбка

Девушка из эскорт-услуг Настя Рыбка стала звездой крупнейшего порносайта

Российская девушка из сферы интим-услуг Настя Рыбка, вокруг которой недавно разгорелся скандал, вышла в топы поисковых запросов на порно-сайт Pornhub. За последние три дня пользователи 20 тысяч раз вбивали ее имя в поиск ресурса, пишет «Главком».

Девушка отреагировала на такую популярность и записала обращение к порно-продюсерам в своем Instagram.

Допис, поширений Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) 13 Лют 2018 р. о 12:50 PST

«Ищу порно-продюсера. Приму предложения от ведущих мировых порно студий. Плывем в порно. Дадим под хвост порно-индустрии», – подписала сообщение Настя Рыбка.

Также она поздравила своего любовника олигарха Олега Дерипаску с Днем святого Валентина, опубликовав на своей странице в социальной сети забавное фото.

«С Днём Святого Валентина малыш. Возможно сегодня в подарок нам отключат Ютуб и Инстаграм. У нас много времени уходит на них в последнее время)», - подписала она снимок.

Ранее мы писали о том, что Настя Рыбка, работающая в эскорт-услугах, издала книгу, в которой подробно рассказала о своих сексуальных связях с разными мужчинами. Одним из героев романа стал Дерипаска.