У Бірмінгемі відбулося прощання з Оззі Осборном: прийшли тисячі шанувальників

Після церемонії прощання відбудеться приватне поховання Оззі Осборна

У Великій Британії провели церемонію прощання з відомим рок-музикантом та фронтменом гурту Black Sabbath Оззі Осборном, який помер 22 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Independent.

Оззі Осборна провели в останню путь у його рідному Бірмінгемі. У центрі міста зібралися тисячі шанувальників, щоб вшанувати пам’ять легендарного музиканта.

🇬🇧 У Бірмінгемі провели в останню путь Оззі Осборна. на його похорон прийшли тисячі шанувальників



Артист пішов з життя 22 липня у віці 76 років через кілька тижнів після того, як возз'єднався зі своїми колегами по гурту Black Sabbath і відіграв величезний прощальний концерт. pic.twitter.com/gQBJdlgBdb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 30, 2025

Після церемонії прощання відбудеться приватне поховання Оззі Осборна, без участі преси та сторонніх. Родина бажає попрощатися з ним у тісному колі.

Гурт Black Sabbath було засновано у 1968 році в Бірмінгемі. Колектив вважають одними із засновників музичного жанру хеві-метал та дум-металу. Їхній дебютний альбом Black Sabbath називають найпершим метал-альбомом. Оззі Осборн покинув гурт у 1979 році. З того часу вокалістами Black Sabbath були Ронні Джеймс Діо, Ян Гіллан і Тоні Мартін.

Нагадаємо, легендарний музикант Оззі Осборн, який страждав на хворобу Паркінсона, помер у віці 76 років. Артист пішов з життя 22 липня через кілька тижнів після того, як возз'єднався зі своїми колегами по гурту Black Sabbath і відіграв величезний прощальний концерт для шанувальників.

До слова, Оззі Осборн залишив по собі музичну спадщину та статки, які оцінюються у $220 млн. Після його смерті, увага прикута до того, хто ж успадкує імперію, створену роками музичної кар'єри, реаліті-шоу та бізнес-рішень.

Згодом стало відомо, що розподіл спадщини легендарного фронтмена Black Sabbath Оззі Осборна «може ускладнити» податковий борг у розмірі $5 млн, який музикант залишив після себе. На сім'ї Осборнів значаться дві заборгованості з податків: першу – на суму $689,1 тис. – було отримано рокером у 2023 році, а другу – $4,362 тис. - роком пізніше.