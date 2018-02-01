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    Один из лучших ангелов Victoria's Secret украсил обложку Vogue

    Модель позирует перед камерой в непривычном для себя образе
    Знаменитая бразильская модель Жизель Бундхен, которая прославилась после участия в показах нижнего белья культового бренда Victoria's Secret, стала музой нового выпуска итальянского глянца Vogue. 37-летняя манекенщица на этот раз позирует без макияжа, прически и в домашнем свитере. В то время, как ранее она часто появлялась в фотосессиях для
    • Сьогодні, 18:32
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    Жизель Бундхен
    Жизель Бундхен

    Модель позирует перед камерой в непривычном для себя образе

    Знаменитая бразильская модель Жизель Бундхен, которая прославилась после участия в показах нижнего белья культового бренда Victoria's Secret, стала музой нового выпуска итальянского глянца Vogue.

    37-летняя манекенщица на этот раз позирует без макияжа, прически и в домашнем свитере. В то время, как ранее она часто появлялась в фотосессиях для лучших мировых журналов в более пикантных нарядах.

    «Воскресное утро дома без прически и макияжа», – подписала серию снимков Бундхен, опубликовав некоторые из них на своей странице в социальной сети.

    На одном из фото она позирует в домашних тапочках и кофте в своем доме. Пресса отмечает, что даже без косметики и ярких платьев модель выглядит очень привлекательно и эффектно.

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    Один из лучших ангелов Victoria's Secret украсил обложку Vogue
    Один из лучших ангелов Victoria's Secret украсил обложку Vogue
    Один из лучших ангелов Victoria's Secret украсил обложку Vogue
    Один из лучших ангелов Victoria's Secret украсил обложку Vogue

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    Джерело: 24 канал

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