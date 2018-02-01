Один из лучших ангелов Victoria's Secret украсил обложку Vogue
- Сьогодні, 18:32
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Модель позирует перед камерой в непривычном для себя образе
Знаменитая бразильская модель Жизель Бундхен, которая прославилась после участия в показах нижнего белья культового бренда Victoria's Secret, стала музой нового выпуска итальянского глянца Vogue.
37-летняя манекенщица на этот раз позирует без макияжа, прически и в домашнем свитере. В то время, как ранее она часто появлялась в фотосессиях для лучших мировых журналов в более пикантных нарядах.
«Воскресное утро дома без прически и макияжа», – подписала серию снимков Бундхен, опубликовав некоторые из них на своей странице в социальной сети.
На одном из фото она позирует в домашних тапочках и кофте в своем доме. Пресса отмечает, что даже без косметики и ярких платьев модель выглядит очень привлекательно и эффектно.
Джерело: 24 канал