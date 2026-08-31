Українським дітям за кордоном спрощено консульський облік

Відтепер за взяття на консульський облік дітей віком до 18 років консульський збір не справлятиметься

«Зміни допоможуть забезпечити належний державний супровід і захист прав українських дітей»

Уряд ухвалив зміни до порядку ведення обліку громадян України, які проживають за межами країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України у справах дітей.

«Одна з ключових змін – відтепер за взяття на консульський облік дітей віком до 18 років консульський збір не справлятиметься. Раніше безоплатне взяття на облік було передбачене лише для дітей до 16 років», – йдеться у повідомленні.

Крім того, ухваленими змінами:

передбачено можливість самостійного подання заяви про взяття на консульський облік особою, яка досягла 14 років – раніше це було можливо з 16 років;

передбачено розгляд заяв щодо взяття таких дітей на консульський облік, зміни місця їх проживання та зняття з обліку в день звернення;

уточнено перелік документів, необхідних для взяття на консульський облік;

уточнено підстави для відмови у взятті на облік;

оновлено форму облікової картки, зокрема додано інформацію про категорію дитини та її законного представника.

«Ці зміни допоможуть забезпечити належний державний супровід і захист прав українських дітей, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном», – додається у заяві.

До слова, Дмитро Лубінець заявив, що станом на 4 серпня за межами України перебуває понад 8,4 млн українських громадян.