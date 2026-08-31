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Туреччина втрачає туристів: у чому причина

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Туреччина більше не є дешевим напрямом для туристів
фото з відкритих джерел

Головною причиною втрати туристів стала специфічна валютна політика Туреччини

Туреччина втрачає статус бюджетного туристичного напрямку, що призвело до скорочення потоку іноземних гостей, зокрема з Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Головною причиною дорожнечі стала специфічна валютна політика Анкари. Прагнучи стримати інфляцію та підтримати національну економіку, турецька влада утримує темпи знецінення ліри на рівні, значно нижчому за інфляційні показники. У результаті іноземна валюта, з якою приїжджають іноземці, більше не компенсує внутрішнє зростання цін, роблячи відпочинок суттєво дорожчим. Додатковим негативним чинником оператори називають занепокоєння туристів через близькість війни в Ірані.

У травні кількість іноземних відвідувачів зменшилася на 3,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, у червні – на 4%, а в липні – ще на 0,3%. Найбільше падіння демонструє європейський ринок. Зокрема, у липні кількість туристів із Великої Британії, які входять до трійки найчисленніших груп іноземних гостей, впала на 11% у річному вимірі.

Через зміну цінової політики туроператори відзначили переорієнтацію попиту. За даними компанії Holiday Extras, мандрівники все частіше обирають більш доступні альтернативи – Словенію, Чорногорію та Туніс.

Як відомо, Центральна Азія перетворилася на головну принаду для туристів поколінь міленіалів та Gen Z, які шукають місця без величезних натовпів і туристичних пасток, але з більшою спонтанністю та пригодами. Проте жодна країна регіону не привернула до себе стільки уваги та не отримала такої популярності, як Узбекистан. 

Країна, яка раніше не асоціювалася з масовим туризмом, почала активно відкриватися для іноземців після 2016 року.

Нагадаємо, після того як Гренландія опинилася в центрі геополітичних дискусій через територіальні претензії Дональда Трампа, острів став справжнім магнітом для мандрівників. 

Завдяки запуску перших прямих рейсів United Airlines зі США у 2025 році, потік іноземних туристів зріс удвічі порівняно з попереднім роком. Також через політичне протистояння США та Європи інтерес до регіону лише посилюється: авіасполучення з Нью-Йорком цьогоріч стартує раніше, а мережа аеропортів розширюється на південь та схід острова.

Теги: відпочинок туризм Туреччина

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