Українські удари обмежили перекидання техніки РФ на запорізькому напрямку – ISW

Українська авіація атакувала одразу чотири мости біля окупованих Пологів, якими росіяни перевозили особовий склад, важку техніку та боєприпаси

Сили оборони України продовжили завдавати ударів по російській логістиці на тимчасово окупованій території Запорізької області. Українська авіація уразила чотири мости поблизу Пологів, суттєво обмеживши можливості окупантів перекидати військову техніку, особовий склад і боєприпаси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що українські війська продовжують системно порушувати російську логістику на тактичному та ближньому оперативному рівнях на окупованій частині Запорізької області.

За даними 7-го корпусу, українські сили завдали авіаційних ударів по чотирьох мостах у районі тимчасово окупованих Пологів. Населений пункт розташований приблизно за 26 км від лінії фронту.

Ураження мостів суттєво зменшило можливості російських військ перевозити особовий склад, важку військову техніку та боєприпаси на Оріхівський напрямок.

Водночас Сили оборони продовжили удари по російському транспорту значно глибше на окупованій території. Геолокаційні кадри, оприлюднені 20 вересня, свідчать про застосування українськими військовими FPV-дронів на оптоволокні у режимі очікування для атак на транспорт окупантів.

Такі безпілотники уразили російські транспортні засоби поблизу окупованого Покровського, приблизно за 31 км від лінії фронту, а також у Токмаку, розташованому приблизно за 39 км від фронту, та Ільченковому – за 16 км від лінії бойового зіткнення.

На цьому тлі російські війська 20 та 21 вересня продовжували обмежені наступальні операції на північний захід і південний захід від Гуляйполя, однак підтвердженого просування не досягли.

Росіяни також проводили наступальні дії на захід від Оріхова та в напрямку міста, проте ISW не зафіксував їхнього просування. Російські джерела продовжували стверджувати, що підрозділи РФ нібито проникають у західну та центральну частини Оріхова. Аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що доступні дані не підтверджують ці заяви.

До слова, російські військовослужбовці на Добропільському напрямку почали відмовлятися від виконання наказів та саботувати дії малих підрозділів на тлі українських ударів.