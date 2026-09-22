Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українські удари обмежили перекидання техніки РФ на запорізькому напрямку – ISW

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Українські удари обмежили перекидання техніки РФ на запорізькому напрямку – ISW
Українська авіація уразила чотири мости в тилу росіян
фото: armyinform.com.ua

Українська авіація атакувала одразу чотири мости біля окупованих Пологів, якими росіяни перевозили особовий склад, важку техніку та боєприпаси

Сили оборони України продовжили завдавати ударів по російській логістиці на тимчасово окупованій території Запорізької області. Українська авіація уразила чотири мости поблизу Пологів, суттєво обмеживши можливості окупантів перекидати військову техніку, особовий склад і боєприпаси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що українські війська продовжують системно порушувати російську логістику на тактичному та ближньому оперативному рівнях на окупованій частині Запорізької області.

За даними 7-го корпусу, українські сили завдали авіаційних ударів по чотирьох мостах у районі тимчасово окупованих Пологів. Населений пункт розташований приблизно за 26 км від лінії фронту.

Ураження мостів суттєво зменшило можливості російських військ перевозити особовий склад, важку військову техніку та боєприпаси на Оріхівський напрямок.

Водночас Сили оборони продовжили удари по російському транспорту значно глибше на окупованій території. Геолокаційні кадри, оприлюднені 20 вересня, свідчать про застосування українськими військовими FPV-дронів на оптоволокні у режимі очікування для атак на транспорт окупантів.

Такі безпілотники уразили російські транспортні засоби поблизу окупованого Покровського, приблизно за 31 км від лінії фронту, а також у Токмаку, розташованому приблизно за 39 км від фронту, та Ільченковому – за 16 км від лінії бойового зіткнення.

На цьому тлі російські війська 20 та 21 вересня продовжували обмежені наступальні операції на північний захід і південний захід від Гуляйполя, однак підтвердженого просування не досягли.

Росіяни також проводили наступальні дії на захід від Оріхова та в напрямку міста, проте ISW не зафіксував їхнього просування. Російські джерела продовжували стверджувати, що підрозділи РФ нібито проникають у західну та центральну частини Оріхова. Аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що доступні дані не підтверджують ці заяви.

До слова, російські військовослужбовці на Добропільському напрямку почали відмовлятися від виконання наказів та саботувати дії малих підрозділів на тлі українських ударів. 

Читайте також:

Теги: ЗСУ Запорізька область ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Марсовому полі у Львові поховані українські воїни, які загинули внаслідок російської агресії
Зеленський звернувся до українців у День пам'яті загиблих захисників і захисниць
29 серпня, 13:01
Робота українських військових по ключових цілях російського агресора триває
ЗСУ уразили російські склади, РЕБ і пункти управління дронами – Генштаб
3 вересня, 13:34
Командувач Сил ТРО привітав воїнів-розвідників із професійним святом та вручив нагороди
Командувач Сил ТРО привітав воїнів-розвідників із професійним святом та вручив нагороди
7 вересня, 20:25
Українські удари впливають на планування публічних заходів окупантів навіть за межами зони бойових дій
Українські дрони змусили Путіна перенести саміт до Москви – FT
15 вересня, 10:07
Російські військові, втративши свої «очі» в небі, доповідали командуванню про утримання позицій
Операція «Вівальді»: масове знищення дронів відкрило шлях штурмовикам
18 вересня, 16:20
Стало відомо про наслідки удару по Московському НПЗ
Сили оборони уразили три установки Московського НПЗ за 15 км від Кремля
20 вересня, 12:11
НРК працюють переважно вночі або на світанку, коли можна дочекатися сприятливого моменту
Яку частку медичних евакуацій на фронті забезпечують роботи? Медичні сили назвали цифру
17 вересня, 19:05
Втрати ворога станом на 22 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 22 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Сьогодні, 06:43
Росія збудувала підземні цехи для виробництва ударних дронів
Росія сховала виробництво шахедів під землю після ударів України – ISW
Сьогодні, 07:20

Соціум

Санкції США поставили під загрозу роботу Міжнародного кримінального суду – AP
Санкції США поставили під загрозу роботу Міжнародного кримінального суду – AP
Українські удари обмежили перекидання техніки РФ на запорізькому напрямку – ISW
Українські удари обмежили перекидання техніки РФ на запорізькому напрямку – ISW
Українські військові уразили п'ять пускових установок дронів у Росії
Українські військові уразили п'ять пускових установок дронів у Росії
Колишній мер Білгорода загинув на війні проти України
Колишній мер Білгорода загинув на війні проти України
Сили оборони уразили два великі російські НПЗ – Генштаб
Сили оборони уразили два великі російські НПЗ – Генштаб
США розгорнули дві нові військові бази у Гренландії
США розгорнули дві нові військові бази у Гренландії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
200K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
147K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
68K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Сьогодні, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
Вчора, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua