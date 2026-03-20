Українські полярники встановили рекорд на конкурсі наукових фото: які зображення перемогли

Південнополярний поморник під час довгого крику в районі станції «Академік Вернадський»

Вчені вибороли одразу три перших місця в Конкурсі наукових зображень для «Вікіпедії»

Українські науковці з антарктичної станції «Академік Вернадський» встановили рекорд у престижному Конкурсі наукових зображень для «Вікіпедії». Цьогоріч наші полярники вибороли одразу три перших місця у різних категоріях – такий результат є безпрецедентним для української експедиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Як повідомляє Національний антарктичний науковий центр, конкурс тривав в Україні з 20 листопада до 20 грудня 2025 року. Його мета – зібрати зображення, які документують світ науки для ілюстрування статей у «Вікіпедії». Учасники подали 744 зображення. Роботи змагалися в п’яти номінаціях: «Мікроскопія», «Живі організми», «Люди в науці», «Нефотографічні зображення», «Загальна категорія» та у спецномінації «Наслідки війни».

Номінація «Люди в науці»

В цій номінації перемогла науковиця Анна Соіна. На світлині вона показала геофізика 29-ї Української антарктичної експедиції Олександра Богомаза, який фарбує щогли пасивного іонозонда на станції «Академік Вернадський».

Науковець Олександр Богомаз, який фарбує щогли пасивного іонозонда на станції «Академік Вернадський». фото: Анна Соіна

«Вчені в Антарктиці займаються не лише науковою роботою, а й забезпечують належний стан інфраструктури. До слова – висота такої щогли становить 12 метрів», – розповіли в центрі.

Олександр Богомаз фарбує щогли пасивного іонозонда на станції «Академік Вернадський» фото: Анна Соіна

Номінація «Живі організми»

У номінації «Живі організми» перше місце посіли вже обоє вчених – Анна Соіна та Олександр Богомаз.

У циклі фото «Птахи Антарктики» Анна створила світлини південнополярного поморника під час довгого крику в районі станції «Академік Вернадський» та гігантського буревісника, який відпочиває на прибережних скелях острова Галіндез наприкінці антарктичного літа.

Від Олександра було фото південнополярного поморника з пташеням та малюка сивки білої в гнізді на острові Галіндез.

Номінація «Нефотографічні зображення»

У цій номінації перемогла біологиня Зоя Швидка. Вона зафільмувала відео, на якому тюлень-крилеїд повзе по кризі.

Окрім того, Анна Соіна посіла третє місце в номінації «Загальна категорія», показавши пінгвінів і регульований туризм в Антарктиці.

«Главком» писав, що на станції «Академік Вернадський» працює 31-ша українська антарктична експедиція, яку вперше в історії України очолила жінка – метеорологиня Анжеліка Ганчук. На станції експедиція працюватиме рік. Команда підхопить дослідження за трьома основними напрямами: геофізика, метеорологія, біологія. Також забезпечуватиме сталу роботу станції.

Нагадаємо, українські полярники з 30-ї антарктичної експедиції зафіксували унікальну подію – зустріч із королівським пінгвіном. Цей вид є рідкісним гостем у районі станції «Академік Вернадський», адже ці птахи вважаються теплолюбними та зазвичай мешкають за тисячі кілометрів від острова Галіндез.