Українські полярники встановили рекорд на конкурсі наукових фото: які зображення перемогли

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Південнополярний поморник під час довгого крику в районі станції «Академік Вернадський»
фото: Анна Соіна

Вчені вибороли одразу три перших місця в Конкурсі наукових зображень для «Вікіпедії»

Українські науковці з антарктичної станції «Академік Вернадський» встановили рекорд у престижному Конкурсі наукових зображень для «Вікіпедії». Цьогоріч наші полярники вибороли одразу три перших місця у різних категоріях – такий результат є безпрецедентним для української експедиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Як повідомляє Національний антарктичний науковий центр, конкурс тривав в Україні з 20 листопада до 20 грудня 2025 року. Його мета – зібрати зображення, які документують світ науки для ілюстрування статей у «Вікіпедії». Учасники подали 744 зображення. Роботи змагалися в п’яти номінаціях: «Мікроскопія», «Живі організми», «Люди в науці», «Нефотографічні зображення», «Загальна категорія» та у спецномінації «Наслідки війни».

Номінація «Люди в науці»

В цій номінації перемогла науковиця Анна Соіна. На світлині вона показала геофізика 29-ї Української антарктичної експедиції Олександра Богомаза, який фарбує щогли пасивного іонозонда на станції «Академік Вернадський».

Науковець Олександр Богомаз, який фарбує щогли пасивного іонозонда на станції «Академік Вернадський».
Науковець Олександр Богомаз, який фарбує щогли пасивного іонозонда на станції «Академік Вернадський».
фото: Анна Соіна

«Вчені в Антарктиці займаються не лише науковою роботою, а й забезпечують належний стан інфраструктури. До слова – висота такої щогли становить 12 метрів», – розповіли в центрі.

Олександр Богомаз фарбує щогли пасивного іонозонда на станції «Академік Вернадський»
Олександр Богомаз фарбує щогли пасивного іонозонда на станції «Академік Вернадський»
фото: Анна Соіна

Номінація «Живі організми»

У номінації «Живі організми» перше місце посіли вже обоє вчених – Анна Соіна та Олександр Богомаз.

Українські полярники встановили рекорд на конкурсі наукових фото: які зображення перемогли фото 1
фото: Анна Соіна

У циклі фото «Птахи Антарктики» Анна створила світлини південнополярного поморника під час довгого крику в районі станції «Академік Вернадський» та гігантського буревісника, який відпочиває на прибережних скелях острова Галіндез наприкінці антарктичного літа.

Українські полярники встановили рекорд на конкурсі наукових фото: які зображення перемогли фото 2
фото: Анна Соіна

Від Олександра було фото південнополярного поморника з пташеням та малюка сивки білої в гнізді на острові Галіндез.

Українські полярники встановили рекорд на конкурсі наукових фото: які зображення перемогли фото 3

Номінація «Нефотографічні зображення»

У цій номінації перемогла біологиня Зоя Швидка. Вона зафільмувала відео, на якому тюлень-крилеїд повзе по кризі.

Окрім того, Анна Соіна посіла третє місце в номінації «Загальна категорія», показавши пінгвінів і регульований туризм в Антарктиці.

Українські полярники встановили рекорд на конкурсі наукових фото: які зображення перемогли фото 4
фото: Анна Соіна

«Главком» писав, що на станції «Академік Вернадський» працює 31-ша українська антарктична експедиція, яку вперше в історії України очолила жінка – метеорологиня Анжеліка Ганчук. На станції експедиція працюватиме рік. Команда підхопить дослідження за трьома основними напрямами: геофізика, метеорологія, біологія. Також забезпечуватиме сталу роботу станції.

Нагадаємо, українські полярники з 30-ї антарктичної експедиції зафіксували унікальну подію – зустріч із королівським пінгвіном. Цей вид є рідкісним гостем у районі станції «Академік Вернадський», адже ці птахи вважаються теплолюбними та зазвичай мешкають за тисячі кілометрів від острова Галіндез.

