Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Полоненому болгарину дали подзвонити додому. Мати несподівано відреагувала на те, що син воював за РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Цветан Руменов попросив пробачити його та закликав співвітчизників не доєднуватися до російської армії
фото: скріншот із відео

До рук українських військових потрапив нетиповий окупант – громадянин Болгарії Цветан Руменов. Його історія – шлях від навчання у Євросоюзі та життя в Канаді до повної деградації, алкоголізму та підписання контракту з армією РФ. Як інформує «Главком», інтерв’ю з окупантом опублікував журналіст Дмитро Карпенко.

Цветан народився у Варні та здобув вищу освіту у сфері туризму. Проте кар'єра директора готелю не склалася. У пошуках кращої долі він поїхав до Англії, де кілька років працював на низькооплачуваних роботах: сортував сміття на складах та пакував банани. Пізніше Руменов познайомився в інтернеті з канадкою та переїхав до неї. У Канаді він працював на каменоломні, заробляючи близько 1700 доларів США на місяць, проте значна частина грошей йшла на оренду житла та авто. Зрештою, шлюб розпався через розбіжність характерів – дружина не працювала, а Цветан не бачив майбутнього в країні.

Руменов повернувся до Болгарії, де не знайшов кращого заняття, ніж зловживання спиртним. За його словами, він «жорстко сидів на склянці», пив ракію, і в стані постійного сп’яніння став жертвою російської пропаганди. Цветан вирішив поїхати до РФ за «легкими грошима». Йому одразу запропонували контракт на три мільйони рублів. Окупант переконує, що вірив обіцянкам кураторів про службу кухарем чи водієм у тилу. Проте реальність виявилася жорстокою: з поганим зором (мінус п'ять) та старим автоматом його відправили штурмувати позиції ЗСУ.

«Мене надули. Обіцяли тил, а кинули у штурм. Я взагалі в політиці не розбираюся», – виправдовується полонений.

Найбільшим шоком для найманця стала розмова з матір’ю. Жінка не проявила співчуття, а навпаки – жорстко засудила сина за безглузді рішення.

«Учора в болгарських новинах про це вже говорили. Ти всіх підставив! Це твої проблеми. Краще тобі сидіти там і нести відповідальність за свою дурість. Моя надія, що тебе засудять», – заявила матір окупанта.

Насамкінець Цветан Руменов попросив пробачити його та закликав співвітчизників не доєднуватися до російської армії.

До слова, окупанту, який потрапив у полон до ЗСУ, у таборі вилікували поранену руку. При цьому російські медики відмовлялися оперувати кінцівку. 

Як повідомлялося, український полон суттєво змінив зовнішність окупанта. 27-річний Олексій Білобородов так страждав і мучився, що за сім місяців набрав два десятки кілограмів.

Раніше полоненого окупанта здивувала власна матір. Російський військовослужбовець на ім’я Ілля потрапив у полон та вперше за довгий час отримав змогу поговорити з матір’ю. Однак жінка не те що не зраділа, почувши голос сина, вона здивувала відсутністю будь-яких емоцій. Так, під час розмови мати спершу не одразу розуміє, що відбувається, і кілька разів перепитує, що сталося.

Читайте також:

Теги: історія полон Болгарія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua