Полоненому болгарину дали подзвонити додому. Мати несподівано відреагувала на те, що син воював за РФ

Цветан Руменов попросив пробачити його та закликав співвітчизників не доєднуватися до російської армії

Жінка не проявила співчуття, а навпаки – жорстко засудила сина за безглузді рішення

До рук українських військових потрапив нетиповий окупант – громадянин Болгарії Цветан Руменов. Його історія – шлях від навчання у Євросоюзі та життя в Канаді до повної деградації, алкоголізму та підписання контракту з армією РФ. Як інформує «Главком», інтерв’ю з окупантом опублікував журналіст Дмитро Карпенко.

Цветан народився у Варні та здобув вищу освіту у сфері туризму. Проте кар'єра директора готелю не склалася. У пошуках кращої долі він поїхав до Англії, де кілька років працював на низькооплачуваних роботах: сортував сміття на складах та пакував банани. Пізніше Руменов познайомився в інтернеті з канадкою та переїхав до неї. У Канаді він працював на каменоломні, заробляючи близько 1700 доларів США на місяць, проте значна частина грошей йшла на оренду житла та авто. Зрештою, шлюб розпався через розбіжність характерів – дружина не працювала, а Цветан не бачив майбутнього в країні.

Руменов повернувся до Болгарії, де не знайшов кращого заняття, ніж зловживання спиртним. За його словами, він «жорстко сидів на склянці», пив ракію, і в стані постійного сп’яніння став жертвою російської пропаганди. Цветан вирішив поїхати до РФ за «легкими грошима». Йому одразу запропонували контракт на три мільйони рублів. Окупант переконує, що вірив обіцянкам кураторів про службу кухарем чи водієм у тилу. Проте реальність виявилася жорстокою: з поганим зором (мінус п'ять) та старим автоматом його відправили штурмувати позиції ЗСУ.

«Мене надули. Обіцяли тил, а кинули у штурм. Я взагалі в політиці не розбираюся», – виправдовується полонений.

Найбільшим шоком для найманця стала розмова з матір’ю. Жінка не проявила співчуття, а навпаки – жорстко засудила сина за безглузді рішення.

«Учора в болгарських новинах про це вже говорили. Ти всіх підставив! Це твої проблеми. Краще тобі сидіти там і нести відповідальність за свою дурість. Моя надія, що тебе засудять», – заявила матір окупанта.

Насамкінець Цветан Руменов попросив пробачити його та закликав співвітчизників не доєднуватися до російської армії.

До слова, окупанту, який потрапив у полон до ЗСУ, у таборі вилікували поранену руку. При цьому російські медики відмовлялися оперувати кінцівку.

