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У Польщі спалахнув скандал довкола українки і Туска: що сталося

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Польщі спалахнув скандал довкола українки і Туска: що сталося
Крістіна Вороновська працює помічницею прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска
колаж: glavcom.ua

Крістіна Вороновська скандал не коментує

Крістіна Вороновська, яка проживала та навчалася в Україні, є помічницею прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. Дівчина втрапила у скандал. Польська преса та соцмережі обговорюють, що вона має зв’язки зі спецслужбами РФ, а також про відсутність кваліфікації Воровської для такої посади. Про це повідомляє ВВС.

Соцмережами шириться інформація, що Крістіна Вороновська до помічниці прем’єра працювала у салоні краси. Також дівчині приписують зв’язки з Росією через тата, який служив у радянській армії, і далеку родину в РФ.

Водночас глава канцелярії прем'єр-міністр Ян Грабець повідомив, що після набуття Україною незалежності її батько став офіцером української армії, наразі працює в охороні, адже вже ветеран. Також очільник канцелярії зауважив, що перед тим як стати помічницею Туска, дівчину ретельно перевірили спецслужби Польщі та не знайшли нічого підозрілого.

Польські медіа у заголовках про Вороновську пишуть ким є «янголятко Туска» та «косметологиня з російськими зв’язками».

У Польщі спалахнув скандал довкола українки і Туска: що сталося фото 1
фото: fakt.pl

Крістіна Вороновська скандал не коментує, а навпаки зробила свою сторінку в Instagram приватною.

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скріншот

Що відомо про Крістіну Вороновську?

Крістіні Вороновська народилася у Польщі у 1989 році. Тато дівчини служив в армії СРСР. Згодом її сім'я переїхала в Україну, де вона закінчила університет та працювала у банківській сфері. У 2018 році переїхала до Польщі.

У Польщі спалахнув скандал довкола українки і Туска: що сталося фото 3

В Instagram помічниця Туска писала про себе, що є українкою.

Відомо, що роботи у парламенті Польщі Вороновська працювала у варшавському салоні краси «Dream of beauty». Вона робила косметологічні процедури в області очей та брів. Окрім салону краси Вороновська працювала в офісі партії «Громадянська платформа».

Нагадаємо, що раніше Дональд Туск звинуватив Росію в організації незаконного переправлення тисячі мігрантів з Африки до Європи. 

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Теги: Дональд Туск Польща скандал

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