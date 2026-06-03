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Компанія Google планує випустити у США 32 млн заражених комарів: деталі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Критики поставили під сумнів проєкт про випуск 32 млн комарів у США
колаж: glavcom.ua
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Лабораторних комарів планують випустити у США протягом найближчих двох років

Корпорація Google хоче випустити у штатах Каліфорнія та Флорида 32 млн заражених комарів. Для цього Google звернулася до влади США. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Google прагне втілити у життя проєкт Debug протягом наступних двох років. Він передбачає випуск в дику природу самців комарів, які будуть спеціально заражені бактерією Wolbachia.

Зазначається, що ці комарі не кусають людей, тому є безпечними для суспільства. Ба більше, мета проєкту полягає в тому, щоби зменшити популяцію комарів. Річ у тім, що лабораторних самців планують спарювати із дикими самками, що має знищити їхнє потомство.

Наразі це питання розглядає Агентство з охорони довкілля США (EPA). Щоб узгодити проєкт, планується проведення публічного обговорення. До вирішення питання хочуть залучити відповідних експертів та мешканців штатів, де випустять лабораторних комарів.

Однак ця новина вже стала темою для обговорень та дискусій. Прихильники проєкту запевняють, що він допоможе зменшити рівень захворюваності та використання хімічних засобів проти комах.

Проте критику вбачають у такому експерименті ймовірну небезпеку та закликають до додаткових досліджень, аби запобігти негативними наслідками для екосистеми.

Нагадаємо, технологічний гігант Google оголосив про впровадження однієї з найбільш очікуваних функцій в історії сервісу – можливість зміни імені користувача (username) без втрати даних. Відтепер користувачі можуть змінити адресу @gmail.com, зберігаючи при цьому всі листи, контакти, фотографії та історію покупок у Google Play. 

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Теги: США Google експорт наука вірус

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