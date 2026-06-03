Атака на Петербург у день економічного форуму: добірка мемів

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Українські військовослужбовці написали жарти на крилах ударних БпЛА

Атака безпілотників на Петербурзький нафтовий термінал відбулася в день відкриття Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму. Це викликало бурхливу реакцію в соцмережах. Користувачі жартують та створюють меми про удар по російській інфраструктурі на тлі проведення форуму. «Главком» зібрав добірку жартів про атаку на РФ.

Зокрема, українські військовослужбовці написали жарти на крилах ударних БпЛА.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження Петербурзького нафтового терміналу та низки важливих об'єктів ворога у ніч проти 3 червня.

Петербурзький нафтовий термінал є одним із ключових об'єктів нафтової інфраструктури Росії на Балтійському напрямку. Через нього здійснюються перевалка, зберігання та відвантаження нафтопродуктів.

До слова, у Санкт-Петербурзі 3 червня стартує Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ), який у Росії називають аналогом Давоського форуму. Водночас напередодні відкриття заходу місто атакували безпілотники, а на Петербурзькому нафтовому терміналі спалахнула пожежа.

Вогонь охопив частину резервуарного парку, а густий чорний дим було видно з різних районів міста. Опубліковані в мережі фото та відео свідчать, що займання продовжувало поширюватися вже після перших повідомлень про атаку. Згодом з`явився супутниковий знімок пожежі на Петербурзькому нафтовому терміналі.

Зауважимо, що Москва відреагувала на масштабний колапс, який стався у повітряному просторі та на інфраструктурних об'єктах Санкт-Петербурга в ніч на 3 червня. Коментуючи ураження паливних об'єктів напередодні головного економічного форуму Росії, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що дії російської армії проти України «мають системний характер».