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У Мексиці поліція знайшла 265-метровий підземний тунель до США (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Поліція знайшла тунель між Мексикою та США
фото: FGR
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Мексиканська влада висунула припущення стосовно призначення знайденого тунелю

У Мексиці знайшли тунель, який простягається на 265 метрів та сягає штату Каліфорнія (США). На незвичайну знахідку натрапили поліціянти під час рейду. Про це пише «Главком» із посиланням на Jornada.

Напередодні чемпіонату світу з футболу в США, Мексиці та Канаді поліція провела рейд. Під час обшуків на півдні міста Тіхуана (Мексика) правоохоронці знайшли боєприпаси, мобільні телефони, банківські картки та метамфетамін. 

Тоді ж вони натрапили на тунель, який веде через кордон до району Отай-Меса в Каліфорнії. Це підтвердило Управління розслідувань Міністерства внутрішньої безпеки США. На місці працювали агенти Сан-Дієго, де закінчувався тунель.

У Мексиці поліція знайшла 265-метровий підземний тунель до США (фото) фото 1
фото: FGR

Слідчі встановили, що довжина тунелю становить 265 метрів, а глибина – близько шести метрів. Він також був обладнаний освітленням, вентиляцією та електронним розсувним механізмом, який забезпечував переміщення в обох напрямках між Мексикою та США.

Влада Мексики припускає, що знайдений тунель використовували для перевезення наркотиків, вибухівки та зброї. Докази та майно були взяті під варту та передані до прокуратури штату Каліфорнія, яка продовжить розслідування.

До слова, у Єрусалимі археологи під час розкопок натрапили на підземний тунель, який викликав чимало запитань у науковців. Експерти й досі не можуть дізнатися головну таємницю цієї історичної знахідки. Археологи спочатку знайшли скелясту місцевість та природну карстову порожнину, де й виявили вирубаний тунель всередині скелі.

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Теги: контрабанда США Мексика поліція

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