Орбану пора за ґрати? Мадяр покликав прокурорів ЄС перевірити витрати коштів

Єгор Голівець
Мадяр відкрив доступ ЄС до перевірки фінансів уряду Орбана
Йдеться про мільярди євро допомоги ЄС, частину яких Брюссель уже заморозив через підозри у корупції

Переможець парламентських виборів Петер Мадяр заявив про намір приєднати країну до Європейської прокуратури та ініціювати розслідування можливих корупційних зловживань за часів правління Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Euractiv.

Новий уряд Угорщини розглядає співпрацю з Європейською прокуратурою як один із ключових інструментів перевірки використання коштів Європейського Союзу в попередні роки.

Мадяр різко розкритикував стан країни після правління Орбана. «Угорщину «пограбували, зробили найбіднішою та найкорумпованішою країною в ЄС», – заявив він.

За його словами, підписання угоди з Європейською прокуратурою стане одним із перших кроків нового уряду. Йдеться не лише про політичний сигнал, а й про прагматичну мету – розблокування приблизно €17 млрд фінансової допомоги, яку ЄС заморозив через претензії до верховенства права та боротьби з корупцією в Угорщині.

Під час першої пресконференції Мадяр наголосив, що не має наміру особисто втручатися у правосуддя щодо Орбана. «Це не робота політика, не прем'єр-міністра, не голови партії судити, чи місце колишнього прем'єр-міністра у в'язниці», – підкреслив він.

Водночас новий прем’єр не виключив, що європейські слідчі зможуть отримати доступ до розслідувань щодо використання коштів ЄС у період правління партії «Фідес».

За даними розслідувань, значна частина державних тендерів концентрувалася у вузького кола компаній, пов’язаних із соратниками Орбана. Зокрема, 14% усіх коштів отримували лише 42 компанії, які належать 13 особам із його оточення. Загальна сума потенційно сумнівних контрактів із 2010 року перевищує €28 млрд.

Союзники Орбана вже розкритикували ініціативу нового уряду. У пов’язаному з «Фідес» аналітичному центрі MCC заявили, що дії Мадяра є поступкою Брюсселю. Там вважають, що новий прем’єр прагне «пристосуватися до диктату Брюсселя».

Нагадаємо, що Європейський Союз пов’язав розблокування близько €35 млрд для Угорщини з масштабними реформами та фактичним розривом із політикою Віктора Орбана. Після перемоги на виборах очільник опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр отримав сигнал від Брюсселя про те, що гроші будуть доступні лише після виконання 27 умов.

