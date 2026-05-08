США атакували два танкери під прапором Ірану в Оманській затоці

Обидва танкери були без вантажу

Військово-морські сили США вивели з ладу ще два нафтові танкери, які намагалися зайти в іранський порт у затоці Омана в межах порушення чинної американської блокади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центральне командування США (CENTCOM).

8 травня американські сили знерухомили судна M/T Sea Star III та M/T Sevda під прапором Ірану. Для зупинки танкерів залучили винищувач F/A-18 Super Hornet з авіаносця USS George H.W. Bush. Пілот застосував високоточні боєприпаси, поціливши у димові труби обох суден, що унеможливило їхній подальший рух до іранських портів.

Як зазначили у CENTCOM, обидва танкери були без вантажу. Це вже не перший подібний випадок за тиждень: 6 травня аналогічним чином було виведено з ладу танкер M/T Hasna. У тому випадку винищувач за допомогою 20-мм гармати пошкодив кермо судна, зупинивши його рух.

Командувач CENTCOM адмірал Бред Купер підкреслив, що збройні сили США на Близькому Сході залишаються відданими повному забезпеченню блокади всіх суден, які входять або виходять з Ірану. Наразі всі три згадані танкери припинили транзит до територіальних вод Ісламської Республіки.

Загалом з початку операції сили Центрального командування вже перенаправили понад 50 комерційних суден для забезпечення дотримання режиму блокади. Кілька кораблів, що чинили спротив або ігнорували вимоги, були виведені з ладу.

Нагадаємо, США посилили морську блокаду Ірану у відповідь на ескалацію напруженості в регіоні та порушення Тегераном міжнародних зобов'язань. Контроль за судноплавством у затоці Омана здійснюється силами авіаносних ударних груп США для запобігання незаконним поставкам та підтримці санкційного режиму.

Раніше повідомлялось, що США завдали ударів по території Ірану, зокрема по портах Кешм і Бандар-Аббас, однак у Вашингтоні запевняють, що це не означає відновлення війни.