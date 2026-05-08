Головна Світ Політика
search button user button menu button

США атакували два танкери під прапором Ірану в Оманській затоці

Валерія Поліщук
glavcom.ua
Валерія Поліщук
google social img telegram social img facebook social img
США атакували два танкери під прапором Ірану в Оманській затоці
Американські сили знерухомили судна M/T Sea Star III та M/T Sevda під прапором Ірану
фото: facebook.com/NoticiasAoMinuto

Обидва танкери були без вантажу

Військово-морські сили США вивели з ладу ще два нафтові танкери, які намагалися зайти в іранський порт у затоці Омана в межах порушення чинної американської блокади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центральне командування США (CENTCOM).

8 травня американські сили знерухомили судна M/T Sea Star III та M/T Sevda під прапором Ірану. Для зупинки танкерів залучили винищувач F/A-18 Super Hornet з авіаносця USS George H.W. Bush. Пілот застосував високоточні боєприпаси, поціливши у димові труби обох суден, що унеможливило їхній подальший рух до іранських портів.

Як зазначили у CENTCOM, обидва танкери були без вантажу. Це вже не перший подібний випадок за тиждень: 6 травня аналогічним чином було виведено з ладу танкер M/T Hasna. У тому випадку винищувач за допомогою 20-мм гармати пошкодив кермо судна, зупинивши його рух.

Командувач CENTCOM адмірал Бред Купер підкреслив, що збройні сили США на Близькому Сході залишаються відданими повному забезпеченню блокади всіх суден, які входять або виходять з Ірану. Наразі всі три згадані танкери припинили транзит до територіальних вод Ісламської Республіки.

Загалом з початку операції сили Центрального командування вже перенаправили понад 50 комерційних суден для забезпечення дотримання режиму блокади. Кілька кораблів, що чинили спротив або ігнорували вимоги, були виведені з ладу.

Нагадаємо, США посилили морську блокаду Ірану у відповідь на ескалацію напруженості в регіоні та порушення Тегераном міжнародних зобов'язань. Контроль за судноплавством у затоці Омана здійснюється силами авіаносних ударних груп США для запобігання незаконним поставкам та підтримці санкційного режиму.

Раніше повідомлялось, що США завдали ударів по території Ірану, зокрема по портах Кешм і Бандар-Аббас, однак у Вашингтоні запевняють, що це не означає відновлення війни.

Читайте також:

Теги: Іран США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Вони провели опитування щодо війни з Іраном, і вони сказали, що лише 32% людей це подобається
«Фейкові опитування»: Трамп відкинув зниження підтримки війни з Іраном
5 травня, 00:31
США продадуть зброї на $8,6 млрд союзникам на Близькому Сході
США продадуть зброї на $8,6 млрд союзникам на Близькому Сході
3 травня, 01:58
Ціни на нафту марки Brent зросли на 8%
Ціна на нафту Brent зросла до максимуму з 2022 року
29 квiтня, 23:20
Конгрес дав гроші Україні, але Пентагон їх не використовує
Допомога Україні застрягла у Пентагоні: хто гальмує процес – The Post
29 квiтня, 04:24
Трамп прийняв короля Чарльза III у Білому домі
Трамп прийняв короля Чарльза III у Білому домі
27 квiтня, 23:56
Reuters: Трамп заявив, що Іран підготував пропозицію для США
Reuters: Трамп заявив, що Іран підготував пропозицію для США
24 квiтня, 22:57
Спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф з командувачем армії Пакистану Асімом Муніром у Тегерані
Іран заявив про стратегічну перемогу над США
19 квiтня, 05:28
США не продовжать послаблення санкцій щодо іранської нафти
Мінфін США відповів, чи продовжить послаблення санкцій на іранську нафту
15 квiтня, 00:24
CNN: Іран тримає світову економіку в заручниках
CNN: Іран тримає світову економіку в заручниках
9 квiтня, 01:45

Політика

Радник Путіна заявив, що Москва погодилась на пропозицію Трампа продовжити перемир’я до 11 травня
Радник Путіна заявив, що Москва погодилась на пропозицію Трампа продовжити перемир’я до 11 травня
США атакували два танкери під прапором Ірану в Оманській затоці
США атакували два танкери під прапором Ірану в Оманській затоці
Трамп оголосив перемир'я між Україною та РФ
Трамп оголосив перемир'я між Україною та РФ
Фіцо у Москві зробив гучну заяву щодо війни в Україні
Фіцо у Москві зробив гучну заяву щодо війни в Україні
Урочистості до Дня перемоги в Парижі. Макрон отримав шеврони від українських ветеранів
Урочистості до Дня перемоги в Парижі. Макрон отримав шеврони від українських ветеранів
«Чорна вівця» ЄС. Фіцо зробив гучну заяву у Москві
«Чорна вівця» ЄС. Фіцо зробив гучну заяву у Москві

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Сьогодні, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Сьогодні, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua