Ексурядовець часів Ющенка назвав політиків, які радилися з астрологами та біоенергетиками

Рибачук розповів, що свого часу отримував запрошення до масонського клубу, однак відмовився від участі

За словами Рибачука, коли Юлія Тимошенко перебувала в опозиції, вона співпрацювала з трьома біоенергетиками

Колишній віцепрем'єр-міністр України та екскерівник Секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук заявив, що низка українських політиків у різні роки зверталися до астрологів, біоенергетиків і людей, які практикували езотеричні практики. Як інформує «Главком», про це він розповів в інтерв'ю проєкту «ДумаЙ».

За словами Рибачука, коли Юлія Тимошенко перебувала в опозиції, вона співпрацювала з трьома біоенергетиками.

«Я точно це знаю, що коли вона ще була в опозиції, вона працювала з трьома біоенергетиками, бо я був знайомий з одним із них», – сказав він.

Також ексурядовець заявив, що колишній прем'єр-міністр Микола Азаров нібито не розпочинав робочий день без персонального астрологічного прогнозу.

«Астрологи у нього на кожен день складали гороскоп», – сказав Рибачук.

Говорячи про експрезидента Віктора Януковича, він зазначив, що той, за його словами, прислухався до порад афонських старців.

Окрім цього, Рибачук розповів, що свого часу отримував запрошення до масонського клубу, однак відмовився від участі. За його словами, серед учасників таких зустрічей були високопосадовці та представники банківської сфери, зокрема він згадав Миколу Азарова.

Коментуючи період президентства Віктора Ющенка, Рибачук заявив, що на главу держави мала вплив кореянка, яка популяризувала ідеї феншуй. За його словами, саме вона переконувала Ющенка, що причиною проблем України є нібито «перевернутий» державний прапор.

Крім того, Рибачук розповів, що після спілкування з нею Ющенко змінив деякі свої харчові звички, зокрема перестав їсти хліб.

Нагадаємо, у межах досудового розслідування у справі про відмивання коштів через котеджне містечко «Династія» засвітилася 51-річна мешканка Києва Вероніка Анікієвич, яка називає себе консультанткою з астрології. Колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак, якого НАБУ підозрює у легалізації понад 400 млн грн на елітному будівництві під Києвом, за даними слідства, нібито радився з нею про кадрові зміни.