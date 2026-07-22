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Харківʼянка розкрила реальні мінуси життя в Грузії

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Українка порівняла асортимент продуктів в Барселоні та Тбілісі
колаж: glavcom.ua

Блогерка з України розповіла про недоліки Грузії, про які усі мовчать

Українка з Харкова, яка нині мешкає у Тбілісі (Грузія), розкрила головні недоліки цієї країни. Дівчина розповіла, чому «немає кращого місця на землі, крім України». Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки.

Невеликий вибір продуктів у магазинах

За словами Дарʼї, у Грузії невеликий вибір продуктів у магазинах. Зокрема, вона пригадала свою поїздку до Барселони та зауважила, що в одному невеликому магазині в Іспанії можна знайти все, що треба.

«Перше – це дуже маленький вибір всього. І якщо раніше я помічала це стосовно косметики, одягу, то зараз я почала розуміти, що це також стосується і їжі. У Грузії, якщо ти хочеш нормально скупитись, тобі 100% потрібно їхати у більш великий супермаркет. Тому що якщо ти вийдеш у маленький, навіть банально, ти не купиш собі м'ясо. Можливо, буде тільки заморожене, і то не факт», – зазначила українка.

Харківʼянка зауважила, що знайти креветки або червону рибу у Грузії складно, до того ж такі продукти коштують дуже дорого. Наприклад, у Барселоні можна купити два нормальних шматки червоної риби лише за 6 євро, зауважила дівчина.

Ситуації на дорогах

Ще одним мінусом життя у Грузії для харківʼянки є місцеві правила на дорогах. «Нещодавно, щоб ви розуміли, на мене взагалі наїхала машина. І водій навіть не вийшов, навіть не вибачився. Він просто подивився на мене і просто поїхав далі. Навіть не уявляєте цю кількість людей, яка мені написала, що в них були подібні ситуації або навіть гірші», – розповіла авторка відео.

Відсутність розвитку для блогерів

Українка не бачить для себе можливостей розвиватися у Грузії як блогерка. «В цілому ця країна дуже маленька. І якщо порівнювати, наприклад, Грузію і Україну, ну це просто небо і земля. І, звісно, це зрозуміло, тому що Україна набагато більша країна. І, звісно, через це, навіть враховуючи те, що у нас війна, все одно там набагато більше можливостей», – зауважила дівчина

Ситуація на кордоні

Ще одним недоліком життя у Грузії блогерка з України вважає ситуацію на кордоні. «Бувають різні ситуації, коли людей не пускають без пояснення будь-яких причин. Навіть якщо в тебе є ВНЖ. В мене немає ВНЖ», – пояснила вона.

Також повідомлялося, після чотирьох років життя в канадському Калгарі українка на ім’я Юлія вирішила повернутися в Україну. Зараз дівчина проаналізувала свій досвід і міркує над майбутніми планами, ділячись із підписниками правдою про життя в провінції Альберта, яку часто прикрашають або, навпаки, занадто демонізують.

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Теги: Грузія біженці еміграція українка українці за кордоном

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