Український продюсер долучився до команди однієї з найпрестижніших премій світу

Український продюсер став членом Американської академії звукозапису, яка присуджує «Ґреммі»

Український продюсер та засновник музичного лейблу Enko Іван Клименко став членом академії Grammy і тепер має право голосувати за переможців премії «Ґреммі». Про це пише «Главком» із посиланням на допис Клименка.

Іван Клименко увійшов до Американської академії звукозапису та буде брати участь у виборі переможців музичної премії «Ґреммі». За словами продюсера, він вірить у те, що українські артисти теж будуть удостоєні цієї нагороди.

«Для мене це велика честь. І я відчуваю, що сьогодні став ще на один маленький крок ближче до своєї великої мрії – щоб хтось з українських артистів отримав першу статуетку. Я щиро вірю в потенціал української музики й робитиму все можливе, щоб про неї дізнавалося дедалі більше людей у всьому світі», – прокоментував він.

Іван Клименко є продюсером та засновником музичного лейблу Enko. Також він відомий як співзасновник гурту «Сальто Назад». Він є сонграйтером (автором пісень, – «Главком») відомих українських зірок, Надя Дорофєєва, Kola, MamaRika, Dovi, Kalush, alyona alyona, Джамала, Kozak Siromaha, Тіна Кароль, Yaktak, Аня Трінчер, Skylerr, Krutь та інших.

Нагадаємо, талант-шоу «Фабрика зірок», повертається на екрани. Третім суддею нової «Фабрики зірок» став музичний продюсер та автор пісень Іван Клименко. Іван Клименко є автором хітів зірок українського шоубізнесу