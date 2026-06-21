Українець розповів про плюси та мінуси життя на Мадейрі

Через віддаленість від материка багато товарів на Мадейрі коштують дорожче, каже Сергій

Головною перевагою острова є клімат

Мадейра давно має репутацію одного з найкомфортніших місць для життя в Європі. Острів в Атлантичному океані приваблює м'яким кліматом, океанськими краєвидами та розслабленим ритмом життя. Але чи справді тут усе так ідеально, як показують туристичні буклети? Як інформує «Главком», своєю історією у інтерв’ю Наталі Велесевич поділився колишній харків’янин Сергій Севідов, який уже тривалий час мешкає на острові та добре знає його не лише з туристичного боку.

40-річний українець переїхав на Мадейру з Польщі, відкрив ретрит-центр довголіття та агентство нерухомості. За його словами, головною перевагою острова є клімат. Навіть узимку температура рідко опускається нижче +16°C, а влітку спека переноситься значно легше завдяки океанському бризу. Місцеві жителі цінують спокійний спосіб життя, а рівень злочинності залишається одним із найнижчих у Португалії.

Утім, життя на острові має й свої особливості. Через віддаленість від материка багато товарів коштують дорожче, ніж у континентальній частині країни. Також непросто знайти доступне житло – останніми роками попит з боку іноземців значно зріс, що вплинуло на ціни.

Особливо вражають природні ландшафти: гірські маршрути, знамениті левади, водоспади та океанські оглядові майданчики. Багато мешканців проводять вільний час на природі, займаються хайкінгом або серфінгом.

Ще одна особливість Мадейри – сильне міжнародне ком'юніті. Тут живуть тисячі експатів із різних країн світу, тому адаптація для новоприбулих часто проходить легше, ніж в інших регіонах Європи.

Попри статус «острова мрії», місцеві наголошують: життя тут не є суцільною відпусткою. Робочих можливостей менше, ніж у великих європейських містах, а через гірський рельєф навіть звичайна поїздка автомобілем може стати випробуванням для новачків.

Проте для багатьох переваги переважують недоліки. Мадейра залишається місцем, де можна поєднати європейський рівень життя, безпеку, природу та відчуття постійного перебування поруч з океаном.

«Тут немає відчуття, що постійно кудись поспішаєш. Саме це, мабуть, і є головний секрет Мадейри», – підсумовує Сергій.

Архіпелаг Мадейра – група островів в Атлантичному океані біля північно-західних берегів Африки. Володіння Португалії. Площа – 796 км², населення – 269,5 тис. чоловік. Столиця – місто Фуншал. М'який клімат островів зробив їх цілорічними курортами.

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