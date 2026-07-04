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Кремль відреагував на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним у Костянтинівці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Кремль відреагував на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним у Костянтинівці
Пєсков повторив твердження Путіна про те, що Костянтинівка нібито перебуває під контролем російських військ
фото з відкритих джерел

Речник Кремля Дмитро Пєсков повторив твердження Путіна про те, що Костянтинівка нібито перебуває під контролем російських військ

У Кремлі нахабно відреагували на пропозицію президента України Володимира Зеленського провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у нібито захопленій росіянами Костянтинівці, що на Донеччині. Як інформує «Главком», заяву речника Кремля Дмитра Пєскова цитують російські пропагандисти.

Пєсков повторив твердження Путіна про те, що Костянтинівка нібито перебуває під контролем російських військ, хоча українська влада та командування ЗСУ цю інформацію спростовують.

Говорячи про Костянтинівку, прессекретар Путіна з незворушним обличчям оголосив, що це українське місто вже нібито «повністю перейшло під контроль ЗС РФ».

«Якщо таким чином пан Зеленський висловлює готовність приїхати до РФ, ми це вітаємо. Але хочемо нагадати, що Путін говорив про готовність прийняти його в Москві. Все-таки столицею РФ є Москва, а не Костянтинівка», – заявив речник Кремля.

Він також додав, що український президент може прибути до Москви, «щойно буде готовий ухвалити важливі відповідальні рішення», очевидно, маючи на увазі згоду Зеленського на ультиматуми Кремля та капітуляцію.

Напередодні Володимир Путін під час наради з російськими військовими заявив про нібито встановлення контролю над Костянтинівкою. За його словами, захоплення міста мало б відкрити російським військам шлях до Слов'янська та Краматорська.

Втім, ці заяви не підтверджують ані українські військові, ані незалежні аналітичні проєкти. За даними DeepState, лінія фронту проходить за кілька кілометрів від Костянтинівки, а бої тривають на підступах до міста. Російські війська ведуть наступальні дії в районах Іванопілля, Іллінівки та Русиного Яру, однак контролю над Костянтинівкою не мають.

За даними Генштабу, Костянтинівка Донецької області залишається під контролем Сил оборони України. Інформація про нібито захоплення міста російськими військами, яку напередодні озвучив російський диктатор Володимир Путін, не відповідає дійсності.

«Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. Військові частини та підрозділи 19 АК УВ(с) «Схід» продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього», – заявив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

Президент України Володимир Зеленський іронічно відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині. Глава держави запропонував Путіну провести зустріч у місті, якщо воно справді перебуває під контролем російських військ.

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Теги: Костянтинівка Москва диктатор влада місто президент Володимир Зеленський військові путін Дмитро Пєсков

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