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У відомого ведучого під час атаки на Вишневе дотла згорів Range Rover

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Євген Фешак розповів, що друзі відгукнулися на його біду та повсякчас пропонували допомогу
фото: скріншот із відео

Від автомобіля залишилася «пляма розплавленого алюмінію», заявив Євген Фешак

У популярного українського ведучого і генерального продюсера радіо «Люкс ФМ» Євгена Фешака під час обстрілу Київщини вщент згорів позашляховик Range Rover. Як інформує «Главком», своєю історією він поділився на проєкті «ністиданісовісті».

Євген Фешак втратив автівку у ніч проти 6 липня ,під час атаки на Вишневе. Його машина була поруч із місцем прильоту.

У відомого ведучого під час атаки на Вишневе дотла згорів Range Rover фото 1

«Я хочу новий Range Rover, бо мій згорів. Я не дуже хотів про це розповідати. Оце ж була атака на Вишневе, а у мене автомобіль перебував на території СТО, яка поруч із цим «прильотом». Лишилась просто пляма розплавленого алюмінію від автомобіля. Сучасні автомобілі згорають повністю», – поділився ведучий.

Євген Фешак також додав, що держава не компенсує знищені автівки, а лише житло. Однак ведучого потішило інше – реакція його друзів. Він не просив про допомогу, але близькі відгукнулись та пропонували або взяти на тимчасове користування їхнє авто, або ж позичити кошти на купівлю нового. За словами Євгена Фешака, це й показує згуртованість українців, які не залишать в біді.

«На сьогодні держава не компенсовує втрати автомобілів, тільки втрати житла. Я хочу дуже відзначити те, як повелись мої друзі. Я нікого ні про що не просив, але двоє моїх товаришів одразу сказали мені: «Женю, у нас є авто, яке ми в сім’ї не використовуємо, то бери і користуйся». Третій мій друг запропонував позичити гроші на купівлю автомобіля. Це показує те, як українці всі зібрані», – зазначив ведучий.

Як повідомлялося, місто Вишневе, що на Київщині, 6 липня зазнало найбільших руйнувань житлового сектору за весь час повномасштабної війни. Після масованої ракетної атаки РФ тут розпочалася потужна детонація вибухонебезпечних предметів. Вогонь випалив цілі вулиці, дев’ятеро людей загинули, ще десятки дістали поранення.

Через загрозу повторної детонації з постраждалого району було евакуйовано понад 500 людей. 7 липня у Вишневому було оголошено днем жалоби. Роботи з ліквідації наслідків цієї атаки тривають і досі.

Президент Володимир Зеленський доручив СБУ та розвідці з'ясувати обставини вторинної детонації, яка сталася у Вишневому після масованої російської атаки і призвела до трагедії таких масштабів. Згодом Генштаб офіційно заявив: об'єкт у Вишневому, на якому після ракетного удару сталася детонація, не належить до сфери управління Збройних сил України. 

«Главком» побував на місці трагедії у Вишневому на третій день після атаки і поспілкувався з місцевими мешканцями, які втратили дім, а дехто – рідних.

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Теги: гроші радіо обстріл українці автомобіль втрати

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