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Кримчанин, який воював за РФ, після полону вдруге потрапив на фронт і загинув

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Кримчанин, який воював за РФ, після полону вдруге потрапив на фронт і загинув
Костянтина Гурка звинувачують у державній зраді і колабораціонізмі
фото з відкритих джерел

В Україні офіційних документів про загибель обміняного обвинуваченого немає, тому його будуть судити заочно

Херсонський міський суд Херсонської області вирішив здійснювати спеціальне судове провадження стосовно Костянтина Гурка. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Судовий репортер».

Гурко – громадянин України. Але був командиром санітарного відділення 1 танкової роти, танкового батальйону 144 мотострілецької бригаді 40 армії РФ. Мав позивний «Гур».

Улітку 2023-го у місті Будьоновськ Автономної Республіки Крим Гурко проходив військово-тактичні навчання у складі 144 окремої мотострілкової бригади ЗС РФ і в селищі Первальне АР Крим навчав медиків батальйону надавати домедичну допомогу.

6 вересня 2023 року в складі бригади Гурко прибув до селища Нова Маячка Херсонської області і розмістився в лісосмузі.

Уранці 9 листопада 2023-го під час бойового зіткнення зі Збройними силами України Гурко здався у полон. Йому висунули звинувачення у державній зраді і колабораціонізмі.

Чоловік утримувався в Миколаївському слідчому ізоляторі і по відеозвʼязку брав участь у судових засіданнях у Херсонському міському суді.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Гурка переданий для обміну державі-агресору.

Як повідомляють російські ЗМІ, 1 лютого 2025 року в окупованому Армянську АР Крим відбувся похорон Гурка, загиблого в зоні «спецоперації».

Але в Україні офіційних документів про загибель обміняного обвинуваченого немає, тому його будуть судити заочно.

Раніше засуджений за державну зраду прикордонник із Маріуполя Євген Гладкий під час інтерв’ю ошелешив заявою. Виявляється, коли він вступав на службу, то присягав не народу України, а Російській Федерації. 

Раніше колаборанти у колонії дивно відреагували на хвилину мовчання. 

Також правоохоронці оголосили підозру командиру російських десантників, які причетні до розстрілів людей на перехресті Вокзальної та Яблунської у Бучі у березні 2022 року. 

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Теги: окупанти Крим колабораціонізм фронт полон

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