Ексзаступниця голови Центральної виборчої комісії розповіла, чому Тимошенко на стала президентом

Марина Ставнійчук розказала, як намагалася переконати Тимошенко не загострювати конфлікт із Ющенком

Юлія Тимошенко могла стати президенткою України після Віктора Ющенка, якби їхній політичний союз зберігся. Однак Тимошенко хотіла очолити державу одразу після того, як стала прем'єр-міністром. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю на каналі «Думай» розповіла колишня заступниця голови Центральної виборчої комісії Марини Ставнійчук.

Марина Ставнійчук розказала, як одного разу зустріла Тимошенко біля кабінету президента та намагалася переконати її не загострювати конфлікт із Ющенком.

«Юлія Володимирівна, ви прем'єр-міністр, у вас усе в руках, починаючи від грошей у вигляді бюджету і до всіх інших питань. Я вас дуже прошу, підтримайте Віктора Андрійовича», – пригадала вона свою розмову з Тимошенко.

За словами Марини Ставнійчук, Тимошенко у відповідь лише посміхнулася і сказала: «Не хвилюйтесь, не хвилюйтесь».

Марина Ставнійчук – Заслужений юрист України, Заступник Голови ЦВК (1999 - 2007) скріншот із відео

Також ексзаступниця голови ЦВК розповіла про ще одну розмову, свідком якої вона була. Тоді Ющенко запропонував Тимошенко політичну домовленість: вона підтримує його на другий президентський термін, а після цього він підтримує її.

«Віктор Андрійович каже: «Юля, Володимирівна, от ви підтримайте мене. От я зараз президент п'ять років. Ви підтримайте мене на наступні п'ять, а потім я вас підтримаю ще на наступні десять. За 20 років ми перевернемо країну», – переказала Ставнійчук слова Ющенка.

На запитання, чому Тимошенко не дослухалася ані до неї, ані до самого Ющенка, Ставнійчук відповіла: «Тому що Юля Володимирівна, очевидно, хотіла бути президентом країни одразу, як тільки стала прем'єр-міністром».

На думку Марини Ставнійчук, саме політичний конфлікт між Ющенком і Тимошенко став однією з причин, чому цей союз не зміг проіснувати довше.

«Мені здається, що тандем Ющенко–Тимошенко мав проіснувати набагато довше – заради того, щоби у цьому тандемі на двох п'ятирічних строках лідируючу позицію могла зайняти Юлія Володимирівна», – сказала вона.

Водночас ексзаступниця голови ЦВК вважає, що для такого сценарію політики мали ставити особисті амбіції нижче за суспільні та державні інтереси.

Нагадаємо, Віктор Ющенко майже у кожному своєму інтерв’ю після відставки у 2010 році повторював, що призначення Юлії Тимошенко на посаду глави уряду було його найбільшим прорахунком.

Так, колишній президент України Віктор Ющенко заявив, що експрем’єрка Юлія Тимошенко відмовляла Єрусалимського патріарха від кроків по утвердженню автокефалії української православної церкви.

У серпні 2018 року Ющенко в інтерв'ю ЗМІ заявив, що Юлія Тимошенко рекомендувала призначити Віктора Медведчука віцепрем'єром в уряд, який вона очолювала у 2005 році. Ющенко, який на той час очолював державу, заявив, що відмовився від такої рекомендації.

У серпні 2017 року Ющенко зізнався, що у 2005-му вимагав від Тимошенко взяти в уряд Порошенка. Ющенко тоді визнав, що не мав інших варіантів у 2005 році після перемоги на виборах як призначити Юлію Тимошенко прем'єром. За даними Ющенка, підтримка Тимошенко тоді складала 39%. У той час її конкурент Петро Порошенко начебто мав 17%.