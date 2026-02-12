Головна Скотч Життя
Захисниця «Азовсталі» Пташка вразила українців своїм перевтіленням (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Військова показалася у яскравій синій сукні після схуднення
фото: Катерина Поліщук/Facebook

Парамедикиня зізналася, що в мережі вона зазнала булінгу від хейтерів через її зовнішній вигляд

Захисниця «Азовсталі» та парамедикиня Катерина Поліщук, відома за позивним Пташка схудла на 33 кілограми та вразила цим українців у мережі. Дівчина поділилася своїм перевтіленням у соцмережах. Про це пише «Главком» із посиланням на допис військової.

Катерина Поліщук розповіла, як їй вдалося схуднути та поділися враженнями від свого перевтілення. «Жодного секрету нема. Я люблю себе. Але набагато більше я люблю себе тоді, коли не складно бігти в броні, коли не важко підійматись сходами, коли подобається відображення в дзеркалі. Тільки я знаю, чому. Чому набрала, чому так довго мучилась і терпіла булінг та приниження в соцмережах, знецінення всіх моїх вчинків через вагу», – написала парамедикиня.

Катерина Поліщук схудла на 33 кілограми
Катерина Поліщук схудла на 33 кілограми
фото: Катерина Поліщук/Facebook

Однак Пташка зауважила, що вона схудла лише тому, що вона цього хотіла. Тепер вона відчуває легкість в рухах та житті. «Тому що приклала скажених зусиль, щоб схуднути на фронті, місяцями слідкувала за кожною калорією і, мабуть, навіть занадто. В цьому нема нічого здорового, набирати та скидати так різко. Але це тільки в мені. Тільки моє. Бо ніхто окрім мене не знає. Жодних чарівних пігулок не існує. Все лише в голові. І на жаль це працює в обидві сторони. І дуже легко втратити міру», – зауважила військова.

Захисниця «Азовсталі» Пташка вразила українців своїм перевтіленням
Захисниця «Азовсталі» Пташка вразила українців своїм перевтіленням
фото: скриншот із соцмереж

Пташка також наголосила на тому, що їй все одно на коментарі та критику хейтерів, адже не вони змусили її схуднути. Дівчина пояснила, що це лише її власні зусилля.

Військова відчуває легкість в рухах та житті пілся схуднення
Військова відчуває легкість в рухах та житті пілся схуднення
фото: скриншот із соцмереж

Реакція українців на схуднення захисниці «Азовсталі» 

Також захисниця «Азовсталі» поділилася у мережі кадрами у новій вазі та показалася у яскравому синій сукні. У коментарях українці підтримали військову та висловили захоплення її красою та відвагою.

У коментарях українці підтримали військову
У коментарях українці підтримали військову
фото: Катерина Поліщук/Facebook
  • «Як була сильною, відважною, щирою та чарівною жінкою, так нею і залишилася у будь-якій вазі! Особистісні якості не вагою вимірюються. І не кожна реакція варта уваги. Бережіть себе!»
  • «Ви красуня у будь-якому вигляді! Краса зовнішня і краса внутрішня! Тому плюньте на «коментаторів дурні!»
  • «Ви дуже красива завжди, за будь-якої ваги, захоплююсь і дякую вам!»

Раніше «Главком» писав про те, як захисниця Маріуполя Пташка розповіла, що її утримує від поганих думок антидепресанти, психолог та розуміння того, що вона потрібна Україні. Паламедикиня розповіла, що потребує ліків, у неї на постійній основі є фахівець, антидепресанти, психолог.

Нагадаємо, як Катерина Поліщук із позивним Пташка відвідала відкриття пам’ятника своєму полеглому коханому, морському піхотинцю Ярославу Христюку, який боронив Маріуполь. Поліщук назвала загиблого коханого «найпрекраснішим чоловіком в моєму житті і цьому безглуздому світі».

