Захисниця «Азовсталі» Пташка вразила українців своїм перевтіленням (фото)

Парамедикиня зізналася, що в мережі вона зазнала булінгу від хейтерів через її зовнішній вигляд

Захисниця «Азовсталі» та парамедикиня Катерина Поліщук, відома за позивним Пташка схудла на 33 кілограми та вразила цим українців у мережі. Дівчина поділилася своїм перевтіленням у соцмережах. Про це пише «Главком» із посиланням на допис військової.

Катерина Поліщук розповіла, як їй вдалося схуднути та поділися враженнями від свого перевтілення. «Жодного секрету нема. Я люблю себе. Але набагато більше я люблю себе тоді, коли не складно бігти в броні, коли не важко підійматись сходами, коли подобається відображення в дзеркалі. Тільки я знаю, чому. Чому набрала, чому так довго мучилась і терпіла булінг та приниження в соцмережах, знецінення всіх моїх вчинків через вагу», – написала парамедикиня.

Однак Пташка зауважила, що вона схудла лише тому, що вона цього хотіла. Тепер вона відчуває легкість в рухах та житті. «Тому що приклала скажених зусиль, щоб схуднути на фронті, місяцями слідкувала за кожною калорією і, мабуть, навіть занадто. В цьому нема нічого здорового, набирати та скидати так різко. Але це тільки в мені. Тільки моє. Бо ніхто окрім мене не знає. Жодних чарівних пігулок не існує. Все лише в голові. І на жаль це працює в обидві сторони. І дуже легко втратити міру», – зауважила військова.

Пташка також наголосила на тому, що їй все одно на коментарі та критику хейтерів, адже не вони змусили її схуднути. Дівчина пояснила, що це лише її власні зусилля.

Реакція українців на схуднення захисниці «Азовсталі»

Також захисниця «Азовсталі» поділилася у мережі кадрами у новій вазі та показалася у яскравому синій сукні. У коментарях українці підтримали військову та висловили захоплення її красою та відвагою.

«Як була сильною, відважною, щирою та чарівною жінкою, так нею і залишилася у будь-якій вазі! Особистісні якості не вагою вимірюються. І не кожна реакція варта уваги. Бережіть себе!»

«Ви красуня у будь-якому вигляді! Краса зовнішня і краса внутрішня! Тому плюньте на «коментаторів дурні!»

«Ви дуже красива завжди, за будь-якої ваги, захоплююсь і дякую вам!»

