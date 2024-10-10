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У мережі продається автограф Ірини Фаріон: ціна вражає (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На сайті продається автограф Фаріон за велику ціну
скріншот

Автограф мовознавиці продається дорожче, аніж американської моделі Кім Кардаш’ян та українського боксера Володимира Кличка

Автограф вбитої мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон продається за $1 тис. Відповідна пропозиція з'явилася на сайті Krilov-art.

«Вашій увазі представлена ексклюзивна пропозиція для всіх шанувальників української культури та мовознавства! Представляємо вашій увазі – сертифікований аутентичний автограф Ірини Фаріон у книзі її авторства «Мовна норма: знищення, пошук, віднова». (С 541)», – йдеться у описі до товару.

Автограф Ірини Фаріон продається за високу ціну
Автограф Ірини Фаріон продається за високу ціну
фото: krilov-art.com

Зазначається, що книга нібито містить автограф Ірини Фаріон, в якому вона написала: «Сили! Віри! Поступу! Змагання! Польоту! 2013 рік» разом зі своїм підписом. 

У мережі продається автограф Ірини Фаріон: ціна вражає (фото) фото 1
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Також стало відомо, що автограф мовознавиці продається дорожче, аніж американської моделі Кім Кардаш’ян та українського боксера Володимира Кличка.

У мережі продається автограф Ірини Фаріон: ціна вражає (фото) фото 2
скріншот

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. 

Також 8 жовтня у Львівському апеляційному суді розглядалася чергова апеляційна скарга адвоката підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон Вʼячеслава Зінченка. Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон – це тримання під вартою без права на заставу до 17 листопада. 

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Теги: Ірина Фаріон вбивство Україна українці магазин

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