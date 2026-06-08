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«Живчик» після хвилі обурення залишає старий дизайн

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Живчик» не відмовиться від нового дизайну, але поверне і старий
фото з відкритих джерел

Наприкінці травня бренд презентував оновлену айдентику, яка передбачала нову форму пляшки та змінене оформлення етикетки

Після хвилі критики у соцмережах через новий дизайн пляшок популярного українського напою «Живчик» компанія вирішила випускати продукцію одразу у двох варіантах – із класичним та оновленим оформленням. Про це повідомила команда бренду у соцмережах, пише «Главком».

У компанії зазначили, що за роки існування бренд неодноразово змінювався разом із поколіннями споживачів, однак незмінним залишався сам напій. ««Живчик» мав свій образ, стиль та характер у різні роки. Та незмінним залишалося головне – це завжди був той самий культовий український «Живчик», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці травня бренд презентував оновлену айдентику, яка передбачала нову форму пляшки та змінене оформлення етикетки. Втім, ребрендинг викликав неоднозначну реакцію серед споживачів.

Користувачі соцмереж критикували новий вигляд напою через відмову від традиційного дизайну, який багато хто асоціює з дитинством. Також обговорення викликало використання шрифту, схожого на гарнітуру Road Radio, створену дизайнеркою російського походження.

Окремі користувачі порівнювали нову пляшку із пляшкою соняшникової олії, а оформлення етикетки – з дизайном деяких російських брендів.

У креативній агенції Brain Tank, яка працювала над оновленням бренду, раніше заявили, що не очікували настільки емоційної реакції. Після критики компанія також оголосила конкурс на доопрацювання дизайну з винагородою у 50 тисяч гривень та пообіцяла додатково вивчити питання щодо використаної шрифтової гарнітури.

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Теги: скандал

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Життя

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