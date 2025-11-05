Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Зумери перетворили брудні та страшні кросівки на стильний тренд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Balenciaga та Golden Goose навмисно зістарюють взуття
фото із відкритих джерел

«Брудні» та потерті кросівки за тисячу доларів стали символом свободи

Світ моди знову дивує, перевертаючи уявлення про ідеальність. Тепер у тренді не бездоганна білизна кросівок, а навпаки – потертості, бруд, плями та пожовкла підошва. Бренди створюють взуття, яке має вигляд, ніби вже пережило десяток років. Про це пише «Главком» із посиланням на Tengri Life.

Незвичайний тренд активно підтримують провідні світові будинки моди, продаючи навмисно зістарене взуття за ціною люксових виробів.

Maison Margiela нещодавно представив кеди Loved to Death («Улюблені до смерті»), створені до Гелоуїна. Вони були вручну зістарені дизайнерами та коштують близько тисячі доларів.

Зумери перетворили брудні та страшні кросівки на стильний тренд фото 1

Італійський бренд Golden Goose, який вважається піонером тренду на «брудні» кросівки, продає свої моделі, навмисне зроблені потертими і «втомленими від життя», за ціною від $565 до $2350. Попри скепсис старшого покоління, попит на таке взуття лише зростає.

Моду на «зношеність» підхопили й інші гіганти індустрії. Кілька років тому Balenciaga запустила масивні кросівки Muddy 3XL і Defender, навмисне вкриті «брудом». Gucci випустив схожу колекцію Cruise з ефектом зношеності.

Особливу увагу привертає колаборація Nike та серіалу Netflix Stranger Things. Нові кросівки Dunk Low мають пожовклу підошву та потріскану шкіру. В описі моделі йдеться, що вона ніби «неможливим чином постаріла», і «кожна деталь розповідає історію неймовірного виживання».

Зумери перетворили брудні та страшні кросівки на стильний тренд фото 2

Феномен «брудного взуття» дослідники пов'язують зі зміною цінностей молодого покоління. Зумери використовують такі речі як спосіб підкреслити незалежність та відмову від ідеалу.

Британський рітейлер Coggles зазначає: «Брудні кросівки демонструють не неохайність, а легкість та внутрішню свободу». Fashion-аналітик Софія Грінберг підкреслює, що такий стиль є способом показати: «Я не глянсовий герой, я жива людина».

До слова, стиль «легковажних дівчат» із програм та серіалів, які були популярні у 1990-х роках, став трендом у зумерів. Як пише «Главком» з посиланням на New York Post, молодь почала повторювати образи химерних персонажів із комедій, зокрема Фібі Буффе із серіалу «Друзі», роль якої зіграла Ліза Кудроу, та актрис із шоу «Дівчатка Гілмор».

Читайте також:

Теги: зумери стиль молодь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ВООЗ назвала кількість людей у світі, які курять вейпи
ВООЗ опублікувала шокуючі дані про юних курців
7 жовтня, 09:35
Соціолог: росіяни не проти війни
«Росіяни звикли до спецоперації». Соціолог повідомив погану новину
14 жовтня, 08:23
Президент Мадагаскару втік з країни через тривалі протести
Президент Мадагаскару втік з країни через тривалі протести
14 жовтня, 01:40
Зміна парадигми зробила шлюб менш доступним для груп із низькими доходами, поглиблюючи нерівність
Шлюб стає прерогативою заможних: WSJ пояснює причину
7 жовтня, 18:46
Діти проявляють неабияку креативність і використовують Google Docs для спілкування
Зумери у США навчилися обходити заборону на телефони в школах
10 жовтня, 14:04
Покоління Z уже відрізняється від своїх батьків і дідусів-бабусь
TikTok замість кохання. Світ накрила сексуальна рецесія Соціум
25 жовтня, 21:00
Новий тренд допомагає молоді зберігати гроші без стресу
Зумери знайшли нові прийоми для економії коштів
23 жовтня, 18:16
Підлітки мають звичку ділитися своїми паролями з рідними та близькими
Безпека в Інтернеті. Дослідження показало головну проблему серед підлітків
30 жовтня, 07:56
Зумери залишають дейтинг-додатки
Зумери кардинально змінюють правила гри у сфері знайомств
31 жовтня, 10:42

Життя

Зумери перетворили брудні та страшні кросівки на стильний тренд
Зумери перетворили брудні та страшні кросівки на стильний тренд
Помер відомий російський телеведучий, який не міг виїхати з країни через санкції
Помер відомий російський телеведучий, який не міг виїхати з країни через санкції
Нардеп Роман Лозинський став батьком
Нардеп Роман Лозинський став батьком
Блогер одягнув форму ЗСУ як костюм для Геловіну. Реакція військових
Блогер одягнув форму ЗСУ як костюм для Геловіну. Реакція військових
«Намалював величезний...». Відомий телеведучий розповів про долю свого російського паспорта
«Намалював величезний...». Відомий телеведучий розповів про долю свого російського паспорта
Джамала показала, як зустрілася з батьками у Стамбулі
Джамала показала, як зустрілася з батьками у Стамбулі

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua