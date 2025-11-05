Зумери перетворили брудні та страшні кросівки на стильний тренд

«Брудні» та потерті кросівки за тисячу доларів стали символом свободи

Світ моди знову дивує, перевертаючи уявлення про ідеальність. Тепер у тренді не бездоганна білизна кросівок, а навпаки – потертості, бруд, плями та пожовкла підошва. Бренди створюють взуття, яке має вигляд, ніби вже пережило десяток років. Про це пише «Главком» із посиланням на Tengri Life.

Незвичайний тренд активно підтримують провідні світові будинки моди, продаючи навмисно зістарене взуття за ціною люксових виробів.

Maison Margiela нещодавно представив кеди Loved to Death («Улюблені до смерті»), створені до Гелоуїна. Вони були вручну зістарені дизайнерами та коштують близько тисячі доларів.

Італійський бренд Golden Goose, який вважається піонером тренду на «брудні» кросівки, продає свої моделі, навмисне зроблені потертими і «втомленими від життя», за ціною від $565 до $2350. Попри скепсис старшого покоління, попит на таке взуття лише зростає.

Моду на «зношеність» підхопили й інші гіганти індустрії. Кілька років тому Balenciaga запустила масивні кросівки Muddy 3XL і Defender, навмисне вкриті «брудом». Gucci випустив схожу колекцію Cruise з ефектом зношеності.

Особливу увагу привертає колаборація Nike та серіалу Netflix Stranger Things. Нові кросівки Dunk Low мають пожовклу підошву та потріскану шкіру. В описі моделі йдеться, що вона ніби «неможливим чином постаріла», і «кожна деталь розповідає історію неймовірного виживання».

Феномен «брудного взуття» дослідники пов'язують зі зміною цінностей молодого покоління. Зумери використовують такі речі як спосіб підкреслити незалежність та відмову від ідеалу.

Британський рітейлер Coggles зазначає: «Брудні кросівки демонструють не неохайність, а легкість та внутрішню свободу». Fashion-аналітик Софія Грінберг підкреслює, що такий стиль є способом показати: «Я не глянсовий герой, я жива людина».

До слова, стиль «легковажних дівчат» із програм та серіалів, які були популярні у 1990-х роках, став трендом у зумерів.