30-та річниця смерті співака Олега Кулика. Яким був шлях рок-зірки, яка згасла передчасно 

Олег Кулик: «Я був занадто амбітним молодим чоловіком, але я не жалію»

Олег Кулик був київським Робертіно Лореті

21 серпня 1996 року помер видатний український співак Олег Кулик. Він був талановитим музикантом, автором пісень та поетом, голос якого викликав захоплення. Олег Кулик поклав початок розвитку рок-музики в перше десятиліття Незалежності України. Однак життя артиста обірвалося раптово. Олегу Кулику назавжди 33 роки. «Главком» до річниці дня смерті артиста розповів про його шлях до визнання, злети та досягнення.

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Дитинство Олега Кулика

Олег Кулик народився 2 березня 1963 року фото: кадр із відео

Олег Кулик народився 2 березня 1963 року в Києві. Він зростав у театральній сім’ї. Його дідом був народний артист СРСР, улюблений учень Леся Курбаса, Володимир Скляренко, який працював головним режисером Київського театру опери й балету ім. Т. Шевченка та драматичного театру ім. І. Франка. Бабусею Олега Кулика була заслужена артистка України Надія Титаренко. Батьки Олега Кулика не були пов’язані з творчістю, однак познайомилися, коли співали в університетських хорах.

Олег Кулик почав співати з юних років фото: кадр із відео

Дитинство Олега Кулика пройшло в будинку на Хрещатику. Більшість часу він зі своїм братом Ігорем Куликом проводив на сцені театру. Олег Кулик майже напамʼять знав усі балетні спектаклі, а його дитячі забавки називалися «іграми в театр». Тож ще з дитинства Олег Кулик мріяв зіграти в опері. Врешті його бажання здійснилося.

У дитинстві формувався творчий та відповідальний характер Олега Кулика. Він обожнював читати, водночас як і всі діти брав участь у бійках, прогулював школу та повертався додому із синцями.

Перші кроки та злети київського Робертіно Лореті

Олег Кулик закінчив Київське естрадно-циркове училище фото: кадр із відео

Олег Кулик почав співати ще з ранніх років, уже в першому класі виступав із хором дівчат. Він мав високий голос, тож його називали київським Робертіно Лореті. Олег Кулик сподівався, що матиме такий голос усе життя, однак із віком він зламався, а натомість зʼявився «баритональний бас».

Олег Кулик навчався у десятирічній музичній школі ім. Лисенка, за класом труби. Він успішно закінчив школу, а згодом вступив до Київського естрадно-циркового училища на відділення естрадного співу.

Олег Кулик мав високий голос, через що його називали київським Робертіно Лореті фото: кадр із відео

У 1982 році Олег Кулик закінчив навчання та одразу почав будувати свою карʼєру. «Я був занадто амбітним молодим чоловіком, але не жалію», – говорив Олег Кулик.

Одним із перших його досягнень був перший всеукраїнський телевізійний фестиваль «Молодіжне перехрестя» в 1985 році, тоді співак виступив разом із групою «Ікс». Вони отримали першу премію, а Олег Кулик окремо був нагороджений за найкращий сценічний образ.

Знайомі та друзі Олега Кулика відзначали його вишуканий стиль фото: кадр із відео

У 1987 році артист узяв участь у всесоюзному джазовому конкурсі «Каспій-87», де здобув першу премію. Тоді Олег Кулик почав експериментувати, співав репертуари в різних стилях, як ф’южн, соул, рок, поп тощо.

Кулик прагнув співати власні пісні, однак на цьому шляху зіштовхувався зі Спілкою композиторів, яка контролювала музичне мистецтво за часів СРСР. Був вибір, або співати те, що пропонували, або не співати взагалі. Тож Кулик почав боротьбу за свою музику.

Робота в театрі та створення першого рок-гурту

Олег Кулик поклав початок розвитку рок-музики в перше десятиліття Незалежності України фото: кадр із відео

У 1989 році Олег Кулик почав працював у Київському театрі естради, де здійснив свою дитячу мрію. Він виконав головну роль в одній із перших українських рок-опер «Суд» на музику Сергія Бедусенка за творами поета Бориса Олійника. «Тоді я вперше співав, так би мовити, в опері, хоча мріяв про це з дитинства. Ну, це була рок-опера, звичайно. Це була перша українська рок-опера», – розповідав Олег Кулик.

Олег Кулик грав джаз-рок з гуртом «Мінус сім» фото: кадр із відео

Тоді ж Олег Кулик зібрав гурт «Мінус сім». Музиканти часто брали участь у дійствах театру та грали джаз-рок. У 1988 році композитор Всеволод Татаренко помітив Олега Кулика й запросив його до гурту «Красная площадь». Разом із гуртом Кулик записав першу дебютну платівку.

У 1990 році Олег Кулик поїхав до Європи. Він працював у нічних клубах, на дискотеках Швейцарії, Кіпру, Греції, Болгарії тощо. Навіть за кордоном співак не втрачав можливостей. Він узяв участь у фестивалі «Відкриття-91», який проходив у Варні. Олег отримав другу премію за пісню Кріса Нормана Broken Heroes.

фото: кадр із відео

Уже в 1992 році Олег Кулик узяв премію на телеконкурсі «Ялта-92». Після повернення до Києва він створив новий проєкт «Атика Арт».

Олег Кулик на телеконкурсі «Ялта-92»

У 1994 році музикант поїхав на конкурс «Ступень к Парнасу», де отримав спеціальний приз від Союзу американських композиторів. Його нагороджував Аллан Річ, автор слів відомої пісні Run to You. «І вручав мені його Алан Річ. Це один із найвідоміших американських композиторів. Ну, достатньо того, що він написав музику до кінофільму «Тілоохоронець» і дуже багато пісень для Вітні Х’юстон», – розповідав Олег Кулик.

Сольний компакт-диск та гурт Олега Кулика «ОʼК»

Олег Кулик випустив компакт-диск «Rock’n’love. The Best of O.K.» фото: кадр із відео

1996 рік став визначним та водночас останнім у житті Олега Кулика. На початку року рок-музикант випустив свій перший та єдиний компакт-диск Rock’n’love. The Best of O.K. Це була збірка власних пісень Кулика, а також створених спільно з гуртом «Красной площадью». Серед них були відомі композиції Олега Кулика «Моя єдина», «Зачарований світ» та інші пісні, створені співаком за 1986-1995 роки.

Перший компакт-диск Олега Кулика «Rock’n’love. The Best of O.K.» фото: кадр із відео

Аранжуванням займалися колеги та друзі співака Юрій Шешньов та Всеволод Татаренко, а продюсером виступив відомий звукорежисер Олег Ступка.

Компакт-диск Олега Кулика «Rock’n’love. The Best of O.K.» фото: кадр із відео

Випуск сольного компакт-диска для Олега Кулика був важливою подією. Із цієї нагоди він провів презентацію, запросив друзів. За словами брата артиста, Ігоря Кулика, ця подія стала святом для багатьох.

Саме випуск компакт-диска став поштовхом для Олега Кулика. Він створив Українську музичну асоціацію, до якої увійшли гурти «Галактика», «Оʼк» і колектив «Супер Р» із її лідером Сергієм Чентурієм.

Гурт «Оʼк» виконує пісню «Оʼк рок-н-рол»

Гурт «Оʼк» був власним проєктом Олега Кулика, який він зібрав із київських музикантів. Це була одна зі мрій музиканта, він хотів мати веселу та живу команду, яка б грала рок-н-рол. Останні чотири пісні гурту «Оʼк» стали хітами. Однією з пісень, яка стала візитівкою гурту був трек «Оʼк рок-н-рол».

Пісня «Остання любов» у виконанні Жанни Бондарук (слова та музика Олега Кулика)

Ще однією з останніх робіт Олега Кулика стала його україномовна пісня «Остання любов». Спочатку вважалося, що цю пісню музикант співатиме в дуеті з народною артисткою Жанною Боднарук. Однак врешті співачка записала її самостійно. «Пісня «Остання любов» – це мав бути наш дует. І я її записала одна, я її виконую одна, але завжди уявляю біля себе Олега», – пригадувала Жанна Боднарук.

Трагічна смерть зірки української естради 80-х Олега Кулика

Олег Кулик помер 21 серпня 1996 року фото: кадр із відео

Олег Кулик помер 21 серпня 1996 року. Як відомо з відкритих джерел та сюжетів про загибель співака, він помер від отруєння газом. Також згадується, що у його квартирі сталася пожежа.

8 вересня 1996 року гурт Олега Кулика «Оʼк» мав виступити в Палаці спорту в Києві. Він пішов з життя за 18 днів до виступу. За кілька днів до трагедії Олег Кулик записав відео із запрошенням на виступ гурту в одному з київських барів. Ця зйомка стала останньою в його житті.

Кадр з останньої зйомки в житті Олега Кулика фото: кадр із відео

Рідні співака розповідали, що він завжди мав вдома відчинені вікна, навіть взимку. Однак у той день вони були зачинені. Ця втрата стала для сімʼї Олега Кулика величезним ударом та шоком. Ігор Кулик ще довго не міг оговтатися після смерті брата та не вірив у це до останнього.

Брат Олега Кулика, Ігор Кулик був найкращим другом співака фото: кадр із відео

«Був шоковий стан. Я взагалі погано розумів, що відбувається. Я в це не вірив. Думав, що це якийсь жарт. Не розумів, що відбулося. Його не вистачає. Час проходить, а біль залишається», – говорив Ігор Кулик в одному зі своїх інтервʼю. Він був для Олега Кулика не лише рідною людиною, але й найкращим другом.

У Олега Кулика залишилася донька Антоніна. Артист дуже не хотів, аби донька пішла його шляхом. «Це моя єдина улюблена дочка, і, на щастя, вона, напевно, не буде, я так сподіваюся, мати ніякого відношення до мистецтва. Вона хоче бути вчителькою молодших класів», – розповідав співак.

21 серпня 1996 року помер український співак та музикант Олег Кулик фото: кадр із відео

Олега Кулика згадують як яскраву зірку української естради, лідера, талановитого музиканта та автора пісень, а також видатного вокаліста. «Я пам’ятаю концерти в Палаці спорту, у Палаці культури КПІ, на багатьох майданчиках. Усі знали, що буде Кулик, і всі бігли подивитися, послухати музику», – пригадувала подруга Олега Кулика, народна артистка Ірина Білик.

Серед друзів Олега Кулика було безліч популярних та видатних артистів. На концерті памʼяті артиста в 1996 році співали нині відомі українські зірки Руслана, Віктор Павлік, Наталія Могилевська, а також повʼязані з творчістю Кулика народна артистка Жанна Боднарук, Всеволод Татаренко, Сергій Чантурія та інші. До слова, Олег Кулик був відомий як автор пісень, серед його робіт є відома українська пісня «Зачарований світ», яку нині виконує Віктор Павлік.