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Джордж та Амаль Клуні з дітьми показалися на відпочинку в Італії: ексклюзивні кадри

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Подружжя Клуні вперше за довгий час показалися діти на публіці
фото: Backgrid

Подружжя Клуні вперше за довгий час показалися діти на публіці

Голлівудський актор Джордж Клуні показався на відпочинку з родиною. Зірку помітили на озері Комо в Італії з дітьми та дружиною Амаль Клуні. Про це пише «Главком» із посиланням на Page Six.

Зіркова родина відвідала благодійну вечерю фонду Клуні. Дружина актора показалася у чорній сукні з вишитими квітами та великим бантом. Свій образ вона доповнила великими сережками, чорними сонцезахисними окулярами від бренду Chloé, а також бордовою плетеною сумкою. Крім того, Амаль Клуні одягла підбори, однак на деяких фото вона показалася босоніж. 

Амаль Клуні показалася на відпочинку з сином Олександром
Амаль Клуні показалася на відпочинку з сином Олександром
фото: Backgrid

Джордж Клуні був одягнений у стильний діловий костюм сірого кольору, білу сорочку, а також сірі лофери.

Джордж Клуні показався на відпочинку в Італії
Джордж Клуні показався на відпочинку в Італії
фото: Backgrid
Джордж Клуні подав руку дружині
Джордж Клуні подав руку дружині
фото: Backgrid

На окремих кадрах подружжя показалося разом. Коли Амаль Клуні підіймалася на судно, чоловік подавав їй руку.

Джордж та Амаль Клуні з дітьми показалися на відпочинку в Італії: ексклюзивні кадри фото 1
фото: Backgrid

Разом з Амаль та Джорджем Клуні на відпочинку були їхні діти-близнюки Елла та Олександр. Батьки оберігають дітей від публічного життя, тож на фото їхні обличчя закриті. Однак образи дітей актора потрапили в кадр, Олександр убрався на вечір із батьками у сірий костюм із білою сорочкою, а його сестра Елла одягла золоту сукню.

До слова, саме на озері Комо розпочалася романтична історія Джорджа та Амаль Клуні. У цьому місці у 2013 році вони познайомилися на вечері у своїх спільних друзів. Пара одружилася у 2014 році у Венеції.

Нагадаємо, аамериканський актор Джордж Клуні вимушено евакуювався зі свого будинку у Франції. Разом із зіркою виїхали його діти та дружина, правозахисниця Амаль Клуні.  Будинок Джорджа Клуні розташований на півдні Франції, у місті Бриньоль на Лазурному Березі, де вирували масштабні лісові пожежі, що охопили величезну територію. Покидаючи свій дім, Клуні пообіцяв допомогти своїй громаді відновитися після пожежі та висловив слова підтримки.

Теги: голлівудський актор сім'я фото діти дружина

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