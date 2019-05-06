Адель анонсировала новый альбом в стиле drum 'n' bass



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Адель instagram.com/adele

Новый альбом будет называться «30»

5 мая певица Адель, совсем недавно объявившая о расставании с мужем, отметила свое 31-летие.

На своей странице в Instagram певица поделилась своими мыслями по этому поводу, добавив несколько черно-белых снимков.

«Неважно, как надолго мы здесь, потому что жизнь постоянна и сложна. Я сильно изменилась за последние пару лет, и я все еще меняюсь, и это нормально. 31-летие будет важным годом, и я собираюсь потратить это время на себя. Впервые за десятилетие я готова открывать мир вокруг себя, поднять голову вверх. Будьте добры к себе, мы всего лишь люди, живите медленно, отложите телефоны и громко смейтесь при каждой возможности. Научитесь по-настоящему любить себя — я только сейчас поняла, что этого более чем достаточно», — написала Адель.

В конце публикации Адель анонсировала новую пластинку под названием «30».

«Она будет в стиле drum 'n' bass. Чтобы вас позлить», — шутит певица.