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Вакарчук сходив у театр і сфотографувався з двома народними артистками (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Святослав Вакарчук в театрі Франка з акторами вистави «Калігула» та режисером Іваном Уривським
фото: Святослав Вакарчук/Facebook

Вакарчук: Український театр переживає розквіт

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук сходив на виставу «Калігула» у Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Там він сфотографувався з двома народними артистками – Оленою Хохлаткіною та Тетяною Міхіною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку артиста у Facebook.

«Український театр переживає розквіт. Чи це через війну і бажання людей хоч якось долучитись до прекрасного в цей важкий час, чи через те, що нарешті виросло нове покоління акторів та режисерів, що виховане на європейських традиціях. Я думаю – і те, і інше. І я вірю, що це тільки початок», – написав співак.

«Калігула» – драматичний твір Альбера Камю, поставлений режисером Іваном Уривським. Постановка здобула високу оцінку французьких критиків і викликала аншлаг під час показу в рамках українського «Павільйону Майбутнього» на одному з найпрестижніших театральних фестивалів у світі – в Авіньйоні.

Також Вакарчук показав фото з акторами вистави «Калігула».

«На цьому фото: в театрі Франка з акторами вистави «Калігула» і їхнім безмежно талановитим режисером Іваном Уривським. Крута вистава, як і все, що вони роблять», – додав артист.

Вакарчук сходив у театр і сфотографувався з двома народними артистками (фото) фото 1
фото: Святослав Вакарчук/Facebook

Як повідомлялося, напередодні Великодня, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук приїхав до Мукачева, де разом зі своєю мамою Світланою Олександрівною прогулявся затишними вуличками.

Нагадаємо, раніше Вакарчук відреагував на новину «Главкома» про заробітну плату музиканта у 2024 році. За 2024 рік сукупний дохід військовослужбовця склав 1 млн грн, це у понад 10 разів менше порівняно з 2023 роком. Торік найбільше коштів декларанту принесла армійська служба – 330,7 тис. грн. Для порівняння: у 2022-2023 роках грошове забезпечення військовослужбовця Вакарчука складало 764,7 тис. грн.

Тим часом менеджерка Вакарчука заявила, що артист немає посвідчення учасника бойових дій (УБД) та не планує знову йти в політику.

Як повідомляв «Главком», у травні 2024 року військовослужбовець Святослав Вакарчук подав декларацію при звільненні. Тоді пресслужба «Океану Ельзи» у коментарі «Главкому» уточнила, що екснардеп та лідер гурту «Океан Ельзи» продовжує бути мобілізованим у Збройних силах, оскільки декларація про звільнення з посади не означає демобілізацію з війська. У випадку зі Святославом Вакарчуком йшлося про переведення із посади на посаду. При цьому представники артиста не уточнили назву нової посади виконавця у ЗСУ.

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Теги: Театр Франка Святослав Вакарчук

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