Головна білявка Голлівуду святкує ювілей. Різ Візерспун – 50 років

22 березня народилася популярна американська акторка, продюсерка кіно та телебачення, підприємиця і модель Різ Візерспун. Зірка Голлівуду святкує ювілей – 50 років. Різ Візерспун є володаркою найпрестижніших кінопремій та акторкою популярних фільмів та серіалів. З нагоди дня народження кінозірки «Главком» зібрав найцікавіші факти з її творчого та особистого життя.

Біографія Різ Візерспун

Різ Візерспун народилася в Новому Орлеані (США) у родині лікарів. Тож ще з дитинства вона мріяла стати лікарем, але не акторкою. Однак уже з ранніх років вона почала пробувати себе в медійній сфері: від участі в рекламному ролику квіткового магазину до занять у театральній студії.

У підлітковому віці Різ Візерспун почала підпрацьовувати моделлю, а в 14 років в 1991 році пішла на свої перші кінопроби на роль у фільмі «Людина на Місяці». Ця стрічка стала першим дебютом для майбутньої акторки. За цю роль вона була номінована на премію «Молодий актор».

Візерспун закінчила середню школу при Академії Хардінга і престижну школу для дівчат Харпет Хол. Вищу освіту зірка отримувала в Стенфордському університеті на факультеті англійської літератури. Однак отримати диплом акторці так і не вдалося, вона покинула навчання через складний графік знімань у кіно.

Кар’єра «білявки в законі»

Після дебюту у фільмі «Людина на Місяці» Різ Візерспун почала активно брати участь у зніманнях. У 1991 році вона зіграла у фільмі «Дика квітка», в 1992 році в телефільмі «Нестерпний вибір: Зберегти дитину», а в 1993 у картині «В полоні пісків». За роль у фільмі «Джек-ведмідь» Різ Візерспун знову була номінована, але цього разу вже отримала премію «Молодий актор».

Перший пік популярності Різ Візерспун відбувся після виходу комедії «Плезантвіль» у 1998, а наступна стрічка «Жорстокі ігри» стала визначальною для неї. Саме цей фільм визначив її як нову молоду кінозірку. Наступними роботами Різ Візерспун були її ролі у фільмах «Вискочка», за яку її номінували на Золотий Глобус, «Американський психопат» та «Ніккі, диявол – молодший».

Новим етапом у кар’єрі Різ Візерспун стала її роль у фільмі «Білявка в законі», який приніс їй шалений успіх та визнання. У цій стрічці вона зіграла Міс університету Ель Вудс, за яку її номінували на «Золотий Глобус».

Також Різ Візерспун мала ролі у стрічках: «Як важливо бути серйозним» (2002), «Стильна штучка» (2002), «Ярмарок пихатості» (2004) і «Блондинка в законі 2» (2003), «Між небом і землею», «Пенелопа» (2006), «Версія» (2007), «Чотири Різдва» (2008), «Звідки ти знаєш» (2010), «Води слонам!» (2011) та інші.

У 2005 році у світ вийшов фільм «Переступити межу». Ця роль принесла актрисі головні кінопремії: «Золотий глобус» і «BAFTA Film Award», у 2006 році Різ Візерспун отримала премію «Оскар» у номінації «Найкраща жіноча роль» за фільм «Переступити межу». У 2007 році вона посіла перше місце серед найбільш високооплачуваних актрис у світі.

У 2010 році акторка отримала іменну зірку на «Алеї слави» в Голлівуді. Сьогодні акторка займається благодійністю та співпрацює з Фондом захисту дітей.

Найяскравіші ролі Різ Візерспун

«Плезантвіль»

«Друзі»

«Блондинка в законі»

«Стильна штучка»

«Ярмарок марнославства»

«Монстри проти прибульців»

«Переступити межу»

«Отже, війна»

«Дика»

«Палкі втікачки»

«Велика маленька брехня»

«Ранкове шоу»

«Усюди жевріють пожежі» й інші.

Особисте життя Різ Візерспун

Перший шлюб Різ Візерспун був з американським актором Раяном Філіпом. У подружжя народилася дочка Ава Елізабет і син Дикон. Згодом Візерспун розлучилася зі своїм першим чоловіком.

Після розлучення Різ Візерспун мала стосунки зі своїм колегою Джейком Джилленхолом, з яким вона знімалася у фільмі «Капітуляція». У 2011 році акторка вийшла заміж за Джима Тота, пара прожила в шлюбі до 2023 року. У цьому шлюбі Різ Візерспун народила свою третю дитину сина Теннессі.

Нагадаємо, в американському серіалі «Ранкове шоу» згадали про війну в Україні та російські обстріли Маріуполя, зокрема лікарні. Це четвертий епізод шоу від Apple TV+, який вийшов 27 вересня. Натомість російські пропагандисти змінили озвучу серіалу і поміняли репліку героя про те, як рашисти розстрілюють мирних у Маріуполі. У переробленій версії росіян мирні міста бомбардують на окупанти, а «Азовці». Одну з головних ролей у цьому серіалі зіграла Різ Візерспун.