Приходько подала в суд на Администрацию президента

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Анастасия Приходько

Артистка возмущена, что ее незаконно использовали в предвыборном клипе

Украинская певица Анастасия Приходько подала в суд иск на Администрацию президента, в котором озвучена ее претензия за незаконное использование видеозаписи с ней в предвыборном ролике действующего Президента Петра Порошенко.

По словам певицы, ее обманом втянули в этот проект. «Он (министр культуры Евгений Нищук. - Ред.) мне позвонил, кажется, 14 января, уже не помню. А после мне позвонил человек по фамилии Горковенко. Оказывается, он был из Администрации Президента (Владимир Горковенко - Глава отдела Главного департамента информполитики АП. - Ред.). Мы этого не знали. Мы снимались для социального ролика», - рассказала Приходько.

По словам певицы, иск на Администрацию уже подан. Однако шанс избежать такого развития событий еще есть.

«8 мая, насколько мне известно, наш адвокат подал иск в суд без бумаг от Администрации Президента... Мы хотели от них публичных извинений и признания того, что они нарушили законные права человека. И тогда мы бы не пошли в суд. Но АП на это не пошла. Теперь я хочу выиграть суд, и я знаю, что я выиграю. Докажу, что за мной правда. Мы хотим, чтоб суд был открытым и публичным», - рассказала певица.

Кроме того, Приходько заявила, что по доброй воле не снялась бы в ролике в поддержку Президента, так как на четвертом году войны она «не видит каких-то радикальных действий в плане нашего продвижения к победе».

Джерело: Цензор.НЕТ