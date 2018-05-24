Эпатажный украинский клип «Мишки Гамми» взбудоражил сеть

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Мишки Гамми»

Видео активно собирает просмотры, а также гневные комментарии

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новый трек проекта MDZ «Мишки Гамми». За первые сутки ролик набрал больше миллиона просмотров. А за три дня этот показатель перевалил за 3,5 млн, пишет «Главком».

Пресса характеризует этот трек, как монотонный электро-поп с аллитерациями и псевдо-хулиганскими хип-хоп-куплетами запоминается зрителям своей яркой картинкой и драйвовым ритмом. Однако многие пользователи более критичны в своих оценках. В комментариях часто фигурируют слова «глупый» и «бестолковый».

Клип снял Никита Квасников, который ранее заявил о себе провокационными видеоработой вроде «Адвокаты» - «Детка» и Love'n'Joy - Come About.

В других комментариях на видео пишут: «MDZ – претендент на главный хит лета 2018. Что скажете?», «Отвратительно», «А мне зашел, качовая песня», «Только где здесь шикарная дама, хотя бы одна?».