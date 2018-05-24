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    Эпатажный украинский клип «Мишки Гамми» взбудоражил сеть

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    &laquo;Мишки Гамми&raquo; - Эпатажный украинский клип «Мишки Гамми» взбудоражил сеть
    «Мишки Гамми»

    Видео активно собирает просмотры, а также гневные комментарии

    Пользователи социальных сетей активно обсуждают новый трек проекта MDZ «Мишки Гамми». За первые сутки ролик набрал больше миллиона просмотров. А за три дня этот показатель перевалил за 3,5 млн, пишет «Главком».

    Пресса характеризует этот трек, как монотонный электро-поп с аллитерациями и псевдо-хулиганскими хип-хоп-куплетами запоминается зрителям своей яркой картинкой и драйвовым ритмом. Однако многие пользователи более критичны в своих оценках. В комментариях часто фигурируют слова «глупый» и «бестолковый».

    Клип снял Никита Квасников, который ранее заявил о себе провокационными видеоработой вроде «Адвокаты» - «Детка» и Love'n'Joy - Come About.

    В других комментариях на видео пишут: «MDZ – претендент на главный хит лета 2018. Что скажете?», «Отвратительно», «А мне зашел, качовая песня», «Только где здесь шикарная дама, хотя бы одна?».

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