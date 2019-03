Американский продюсер напишет книгу о Юлии Началовой



Уолтер Афанасьев и Юлия Началова

Сегодня поклонники попрощались с российской певицей, которая скончалась 16 марта

В жизни Юлии Началовой был человек, десять лет назад лет назад поверивший в то, что из певицы можно сделать мировую звезду. Композитор и продюсер Уолтер Афанасьев, автор самых популярных песен Марайи Кэри All I want for christmas is you и My all, а также обладатель «Грэмми», как продюсер бессмертного хита Селин Дион My heart will go on, встретился с Началовой в 2010 году.

Тогда мечту Юлии познакомиться с автором ее любимой песни Марайи Кэри Hero исполнил Филипп Киркоров, давно друживший с Афанасьевым. Юля и Уолтер мгновенно прониклись друг другом, а вскоре Началова отправилась в Америку на запись первого англоязычного альбома.

Она прожила более двух лет в Лос-Анджелесе, работая в студии. Альбом вышел, но с мировой славой у Началовой не сложилось. А вскоре с Афанасьевым — уже на русском языке — она выпустила балладу «Жди меня», где Уолтер аккомпанировал Юле на рояле. Впереди у них было много планов и много новой музыки.

Узнав о безвременном уходе из жизни певицы, Афанасьев, по собственному признанию, испытал шок. Продюсер смог найти слова, чтобы выйти на связь только сейчас.

«Я очень переживаю. Я лежу, плачу и слушаю нашу музыку. Это меня разрушило, слов нет! Я очень любил мою Юлию», — цитирует американского продюсера издание Super.ru.

61-летний Афанасьев также рассказал о своем желании почтить память Юли, написав о ней книгу.

«Юлия Началова была моя любимая русская певица. Она была моим другом. Жить без неё будет очень тяжело. Я напишу целую книгу про нее».