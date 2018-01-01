Украинка в Риме просила милостыню и пела оперу. Видео с ее пением стало вирусным

Девушка покорила иностранцев своим голосом

Женщина из Львова София Чайка исполнила оперную партию, стоя посреди улицы в Риме. Ее пение настолько впечатлило прохожих, что они начали записывать ее исполнение. После того, ка кролик попал в социальные сети – он приобрел вирусную популярность. На сегодняшний день клип посмотрело более 17 млн пользователей. Изначально этот клип разместил

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Улица в Риме

Девушка покорила иностранцев своим голосом

Женщина из Львова София Чайка исполнила оперную партию, стоя посреди улицы в Риме. Ее пение настолько впечатлило прохожих, что они начали записывать ее исполнение. После того, ка кролик попал в социальные сети – он приобрел вирусную популярность. На сегодняшний день клип посмотрело более 17 млн пользователей.

Изначально этот клип разместил на своей странице очевидец Бруно Валло.

Под роликом многие начали оставлять восторженные комментарии: «Мы платим огромные деньги политикам и государственным служащим, а эта талантливая девушка должна просить милостыню. Италия – мертвая страна», «Боже, это моя Мадонна», «Захватывающий голос», «Ты заслуживаешь лучшего от жизни», «Рано или поздно кто-то заметит это», «Какой класс, какая слабость и какая сила!», «Как ангел», «Нет слов».