«Україна має талант»: Все победители популярного шоу

Лучшие выступления одного из самых популярных шоу страны

Популярное шоу «Україна має талант» больше не будет выходить на наши экраны. За девять лет своего существования через него прошли тысячи наших соотечественников, которые удивляли зрителей своим пением, хореографией, фокусами, трюками, интеллектом и прочими талантами. Съемки проекта проходили в крупнейших городах Украины: Одесса,

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«Україна має талант»

Лучшие выступления одного из самых популярных шоу страны

Популярное шоу «Україна має талант» больше не будет выходить на наши экраны. За девять лет своего существования через него прошли тысячи наших соотечественников, которые удивляли зрителей своим пением, хореографией, фокусами, трюками, интеллектом и прочими талантами.

Съемки проекта проходили в крупнейших городах Украины: Одесса, Харьков, Донецк, Днепр, Львов и Киев.

Ведущими проекта в разное время выступали Оксана Марченко, Дмитрий Танкович, Константин Томильченко и Эля Антонова

А в жюри заседали Владислав Яма, Слава Фролова, Игорь Кондратюк, Вячеслав Узелков, Эктор Хименес-Браво и Dzidzio.

Начиная с четвертого сезона в шоу появилась дополнительная вторая сцена, которая предоставляла специальное оборудование и достаточно пространства для экстремальных жанров (паркур, мотокроссинг и т. д.)

Этот проект является украинской версией популярной британской передачи Саймона Коуела «У Британи есть талант». В нашей стране шоу также стало знаменитым. Среднестатистическая аудитория каждого выпуска составляла 11 млн зрителей. А финальное шоу собирало почти 20 млн.

«Главком» вспоминает победителей шоу за каждый год его существования в Украине:

2009 год. Художница Ксения Симонова из Евпатории, работающая в жанре песочная анимация

2010 год. певица Елена Ковтун из Полтавы

2011 год. Фокусник-иллюзионист Виталий Лузкарь из Киева

2012 год. Команда Workout из Киева

2013 год. Коллектив «Лисапетный батальон»

2014 год. Семья акробатов Дудник из Луганска

2015 год. Певец Саид Джурди Абд Аллах из Сирии

2016 год. Арина Шугалевич из Дубровицы (Ровненская обл.)

2017 год. Вероника Морская из Белой Церкви