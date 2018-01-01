«Україна має талант»: Все победители популярного шоу
- Сьогодні, 11:37
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Лучшие выступления одного из самых популярных шоу страны
Популярное шоу «Україна має талант» больше не будет выходить на наши экраны. За девять лет своего существования через него прошли тысячи наших соотечественников, которые удивляли зрителей своим пением, хореографией, фокусами, трюками, интеллектом и прочими талантами.
Съемки проекта проходили в крупнейших городах Украины: Одесса, Харьков, Донецк, Днепр, Львов и Киев.
Ведущими проекта в разное время выступали Оксана Марченко, Дмитрий Танкович, Константин Томильченко и Эля Антонова
А в жюри заседали Владислав Яма, Слава Фролова, Игорь Кондратюк, Вячеслав Узелков, Эктор Хименес-Браво и Dzidzio.
Начиная с четвертого сезона в шоу появилась дополнительная вторая сцена, которая предоставляла специальное оборудование и достаточно пространства для экстремальных жанров (паркур, мотокроссинг и т. д.)
Этот проект является украинской версией популярной британской передачи Саймона Коуела «У Британи есть талант». В нашей стране шоу также стало знаменитым. Среднестатистическая аудитория каждого выпуска составляла 11 млн зрителей. А финальное шоу собирало почти 20 млн.
«Главком» вспоминает победителей шоу за каждый год его существования в Украине: