Опубликованы кадры из новых «Звездных войн» со звездой «Игры престолов»
- Сьогодні, 20:02
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Розсилка
Также опубликованы новые подробности будущей премьеры
Создатели фильма «Соло. Звездные войны. Истории» опубликовали несколько кадров из будущей премьеры. На снимках видны новые персонажи, которые ранее еще не фигурировали в легендарной франшизе.
Также стали известны новые подробности сюжета будущего фильма. Например, одним из ключевых моментов истории, посвященной молодости контрабандиста Хана Соло, станет, конечно же, встреча космического пилота (Олден Эренрайк) с Вуки Чубаккой (Джоонас Суотамо в костюме).
«Для меня это история любви Хана и Чуи. Их отношения всегда были моей любимой частью саги, и тот факт, что только Хан понимает, что именно говорит Чуи, я лично нахожу забавнейшей отправной точкой для комедии», - говорит режиссер Рон Ховард.
А вот героиня Эмилии Кларк, сыгравшая одну из главных ролей в «Игре престолов», Куи’ра — девушка, которая выросла вместе с Ханом, знает его лучше всех. Персонаж Вуди Харрельсона Тобиас Беккетт — преступник, который становится наставником для Хана. А персонаж Фиби Уоллер-Бридж — это дроид L3-37, который обещает быть еще эксцентричнее, чем K-2SO в «Изгое-один».
Украинская премьера спин-оффа назначена на 24 мая.
Джерело: Сегодня