Опубликованы кадры из новых «Звездных войн» со звездой «Игры престолов»

Также опубликованы новые подробности будущей премьеры

Создатели фильма «Соло. Звездные войны. Истории» опубликовали несколько кадров из будущей премьеры. На снимках видны новые персонажи, которые ранее еще не фигурировали в легендарной франшизе. Также стали известны новые подробности сюжета будущего фильма. Например, одним из ключевых моментов истории, посвященной молодости контрабандиста



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«Соло. Звездные войны. Истории»

Также опубликованы новые подробности будущей премьеры

Создатели фильма «Соло. Звездные войны. Истории» опубликовали несколько кадров из будущей премьеры. На снимках видны новые персонажи, которые ранее еще не фигурировали в легендарной франшизе.

Также стали известны новые подробности сюжета будущего фильма. Например, одним из ключевых моментов истории, посвященной молодости контрабандиста Хана Соло, станет, конечно же, встреча космического пилота (Олден Эренрайк) с Вуки Чубаккой (Джоонас Суотамо в костюме).

«Для меня это история любви Хана и Чуи. Их отношения всегда были моей любимой частью саги, и тот факт, что только Хан понимает, что именно говорит Чуи, я лично нахожу забавнейшей отправной точкой для комедии», - говорит режиссер Рон Ховард.

А вот героиня Эмилии Кларк, сыгравшая одну из главных ролей в «Игре престолов», Куи’ра — девушка, которая выросла вместе с Ханом, знает его лучше всех. Персонаж Вуди Харрельсона Тобиас Беккетт — преступник, который становится наставником для Хана. А персонаж Фиби Уоллер-Бридж — это дроид L3-37, который обещает быть еще эксцентричнее, чем K-2SO в «Изгое-один».

Украинская премьера спин-оффа назначена на 24 мая.

Джерело: Сегодня