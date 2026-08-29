Атака на Київ: є постраждалі та пошкодження (оновлюється)

Уламки безпілотників спричинили пожежі у двох районах

Російські окупанти вранці 29 серпня продовжують атакувати Київ безпілотниками. Унаслідок атаки у столиці є пошкодження, двоє людей постраждали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Києва Віталія Кличка та ДСНС.

У приватному секторі Святошинського району пошкоджено кілька житлових будинків та адміністративну будівлю. Двоє людей дістали травми. Медики надали їм допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Також у Святошинському районі внаслідок падіння уламків безпілотника виникла пожежа у квартирі на дев'ятому поверсі житлового будинку. Загоряння ліквідували, постраждалих немає.

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Наслідки російського удару по Києву ДСНС Києва

У Голосіївському районі через падіння БпЛА загорілася покрівля двоповерхової складської будівлі. За попередньою інформацією, люди не постраждали. На місці працюють екстрені служби.

У Подільському районі БпЛА упав на територію нежитлової забудови. Екстрені служби вже прямують на місце.

Від початку доби у Києві вже тричі огошували повітряну тривогу. Близько 10:00 Повітряні сили попередили про реактивний БпЛА, який рухається в напрямку Києва з півдня.

Нагадаємо, у ніч проти 29 серпня Росія атакувала Україну протикорабельною ракетою «Онікс», балістичною ракетою «Іскандер-М» та 267 ударними безпілотниками різних типів.

Сили протиповітряної оборони збили або подавили 233 ворожі БпЛА. Влучання засобів повітряного нападу було зафіксовано на 15 локаціях, падіння уламків збитих цілей – ще на чотирьох.