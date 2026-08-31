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Аліна Гросу опинилася в епіцентрі вибухів у селі Мила на Київщині (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Аліна Гросу застала атаку у селі Мила
фото: Іnstagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу показала зруйнований готель після російської атаки

Українська співачка Аліна Гросу опинилася в епіцентрі вибухів під час російського обстрілу села Мила на Київщині. Артистка зупинилася в одному з готелів, неподалік якого поцілили росіяни, спровокувавши масштабну детонацію боєприпасів. Про це пише «Главком» із посиланням на сторис зірки в Instagram.

Напередодні атаки РФ на Київщину, 28 серпня, Аліна Гросу приїхала до столиці та зупинилася в готелі під Києвом. За словами співачки, приліт стався на її очах. Машину Гросу відкинуло вибуховою хвилею.

Сама зірка не встигла зайти до готелю перед вибухом та залишилася цілою. Усе, що залишилося від її номера, це ключ та рама від вікна. «Це ключ від мого номера, куди я заселилась по приїзду в столицю, щоб провести прем'єру пісні. Один із цих номерів мій, вірніше, віконна рама від нього. Все сталось на моїх очах. Ударною хвилею відкинуло мою машину. Я просто затрималась на зустрічі і не зайшла всередину...» – написала виконавиця.

Аліна Гросу опинилася в епіцентрі вибухів у селі Мила на Київщині (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/alina_grosu

У момент вибуху син Аліни Гросу був у безпечному місці та чекав на неї з бабусею. «Дякую Богу, що мій син з бабусею не чекали на мене там... Щирі співчуття всім, хто втратив близьких і пережив це пекло», – додала співачка.

Наслідки російської атаки внаслідок якої понівечено готель під Києвом
Наслідки російської атаки внаслідок якої понівечено готель під Києвом
фото: Іnstagram.com/citadel.kiev.ua

Нагадаємо, ввечері 28 серпня після російської атаки у Бучанському районі Київщини сталася масштабна пожежа та почалася детонація. Через надзвичайну ситуацію було повністю перекрито рух Житомирською трасою поблизу села Мила. Із небезпечної зони евакуювали понад 200 людей. Внаслідок ворожої атаки та подальшої детонації було пошкоджено близько 300 об'єктів. За офіційними цифрами – 38 загиблих і понад пів сотні поранених. 

До слова, співачка Світлана Тарабарова покинула столицю після низки російських атак на Київ та область. Світлана Тарабарова евакуювалася з дітьми зі свого будинку під Києвом в іншу область. 

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Теги: війна обстріл Київщина готель співачка Аліна Гросу

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