Богдан Бенюк уперше поділився подробицями служби сина в ЗСУ

Богдан-Гордій Бенюк залишив удома вагітну дружину і мобілізувався

Народний артист України Богдан Бенюк поділився подробицями служби свого сина, Богдана-Гордія, який захищає країну в лавах Збройних сил України. Детально про все зірковий батько розповів у інтерв'ю для YouTube-каналу Slawa.tv, інформує «Главком».

«Він учився в аспірантурі – доктор філософських наук. Він захистив дисертацію 4 вересня, а 8-го вже був у Запоріжжі. На той час хлопцеві було 27 років. То що я маю казати? Він робить вибір. У нього була вагітна дружина й він іде. Які знайти слова казати дорослій людині? Але він іде й є там. Дай Боже, аби тривалий час робив свою справу й отримав перемогу», – наголосив Бенюк.

Актор додав, що онука зараз росте без батька, адже Богдан-Гордій рідко буває вдома через свою службу.

«Я допомагаю з онукою. Він час від часу приїжджає, дивиться на своє дитя. Його копія! Ярина – копія Богдан. Він нічого не розповідає. Нормально – та й усе», – зазначив зірка театру та кіно.

Раніше повідомлялося, що старший син фронтмена гурту «Воплі Відоплясова», співака Олега Скрипки, перебуває у лавах ЗСУ. 21-річний Роман Скрипка підписав контракт, але термін уже закінчується, тож незабаром він повернеться додому.