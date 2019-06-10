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    Шоу-биз

    Дочь Евгения Кошевого развернула кресла четырех вокальных тренеров на шоу «Голос Діти»

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    Евгений Кошевой и его дочь Варя - Дочь Евгения Кошевого развернула кресла четырех вокальных тренеров на шоу «Голос Діти»
    Евгений Кошевой и его дочь Варя

    Варя Кошевая снова вернулась на сцену популярного проекта

    Дочь одного из участников проекта «Квартал 95» снова появилась на слепых прослушиваниях шоу «Голос Діти». В прошлом сезоне девочка попала в команду Потапа, но после этапа «вокальные бои» Варя Кошевая покинула проект. 

    «Я буду рвать и метать, чтобы еще раз вернуться на этот проект», - отметила Варя после вылета из шоу.

    И вот сейчас она решила вновь попробовать свои силы и вернуть к себе кресла звездных тренеров, исполнив композицию Fall in Line Кристины Агилеры. И ей это удалось. К Варе вернулись все четверо тренеров после чего она расплакалась. 

    Как это было смотрите прямо сейчас.

    Стоит отметить, что Варя Кошевая попала в команду победительницы международного песенного конкурса «Евровидение-2016» певицы Джамалы.

    Джерело: ТСН

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