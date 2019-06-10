Дочь Евгения Кошевого развернула кресла четырех вокальных тренеров на шоу «Голос Діти»



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Евгений Кошевой и его дочь Варя

Варя Кошевая снова вернулась на сцену популярного проекта

Дочь одного из участников проекта «Квартал 95» снова появилась на слепых прослушиваниях шоу «Голос Діти». В прошлом сезоне девочка попала в команду Потапа, но после этапа «вокальные бои» Варя Кошевая покинула проект.

«Я буду рвать и метать, чтобы еще раз вернуться на этот проект», - отметила Варя после вылета из шоу.

И вот сейчас она решила вновь попробовать свои силы и вернуть к себе кресла звездных тренеров, исполнив композицию Fall in Line Кристины Агилеры. И ей это удалось. К Варе вернулись все четверо тренеров после чего она расплакалась.

Как это было смотрите прямо сейчас.

Стоит отметить, что Варя Кошевая попала в команду победительницы международного песенного конкурса «Евровидение-2016» певицы Джамалы.

Джерело: ТСН