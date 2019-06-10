Дочь Евгения Кошевого развернула кресла четырех вокальных тренеров на шоу «Голос Діти»
Варя Кошевая снова вернулась на сцену популярного проекта
Дочь одного из участников проекта «Квартал 95» снова появилась на слепых прослушиваниях шоу «Голос Діти». В прошлом сезоне девочка попала в команду Потапа, но после этапа «вокальные бои» Варя Кошевая покинула проект.
«Я буду рвать и метать, чтобы еще раз вернуться на этот проект», - отметила Варя после вылета из шоу.
И вот сейчас она решила вновь попробовать свои силы и вернуть к себе кресла звездных тренеров, исполнив композицию Fall in Line Кристины Агилеры. И ей это удалось. К Варе вернулись все четверо тренеров после чего она расплакалась.
Как это было смотрите прямо сейчас.
Стоит отметить, что Варя Кошевая попала в команду победительницы международного песенного конкурса «Евровидение-2016» певицы Джамалы.
Джерело: ТСН