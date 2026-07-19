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Без права на ідентичність: діти в окупації зазнають ідеологічного тиску від РФ

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Без права на ідентичність: діти в окупації зазнають ідеологічного тиску від РФ
Окупанти русифікують українських дітей у дитсадках на Луганщині
фото: росЗМI

Окупаційні адміністрації переформатували дошкільну освіту на Луганщині під власні ідеологічні стандарти

Російська окупаційна влада продовжує політику примусової асиміляції українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Під приводом відзначення так званого «всеросійського дня фольклору» вихованців дитячих садків змушують вивчати російські пісні, частівки та народні ігри. Про це пише «Главком» з посиланням на начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексія Харченка.

За словами чиновника, ворог використовує дитсадки як інструмент політичного впливу на найменших громадян України, щоб штучно інтегрувати їх у культурний простір Росії. Йдеться про те, що у дитячих садках на захоплених територіях малюків примусово залучають до вивчення російського фольклору та частівок. Таким чином, Росія намагається повністю стерти національне коріння українського підростаючого покоління.

За інформацією очільника Луганської ОВА, приводом для чергової хвилі асиміляційних заходів стало пропагандистське святкування так званого «всеросійського дня фольклору». У межах цього процесу в закладах дошкільної освіти зафіксовано такі дії:

  • вихованців дитячих садків примусово залучають до вивчення російських народних пісень та частівок;
  • дітей зобов'язують брати участь у масових заходах, побудованих на російських традиційних народних іграх;
  • освітній процес дитсадків переформатовується під ідеологічні стандарти Російської Федерації.

Харченко наголосив, що подібні ініціативи це прагнення стерти українську національну ідентичність, позбавити дітей зв'язку з українською культурною спадщиною та нав'язати їм культурний простір держави-агресора.

Очільник Луганської ОВА підкреслив, що такі дії суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, яке забороняє державі-окупанту здійснювати політику, спрямовану на зміну національної та культурної ідентичності населення окупованих територій.

Українська влада та правозахисні організації неодноразово заявляли, що Росія системно використовує освітні заклади на тимчасово окупованих територіях для нав'язування власних історичних, культурних і політичних наративів. До таких практик належать запровадження російських освітніх програм, заміна українських підручників, мілітаризація навчального процесу та проведення заходів, спрямованих на інтеграцію українських дітей у російський інформаційний і культурний простір.

Нагадаємо, нещодавно Україна повернула ще двох підлітків, які через війну опинилися на тимчасово окупованій території та в Росії. Хлопця з окупованої Херсонщини разом із матір'ю вдалося евакуювати після тривалого перебування під окупацією, а дівчина з Київщини повернулася додому після кількох років життя в РФ. Операцію здійснили в межах ініціативи Bring Kids Back за участю волонтерів та евакуаційних команд.

За останній місяць із тимчасово окупованої Херсонської області вдалося визволити ще 13 українських дітей.

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Теги: Луганщина діти Україна окупація

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