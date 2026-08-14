Дмитро Кулеба підтримав Олю Полякову після її заяв про концтабір

Експосадовець розповів, з якими думками співачки погоджується

Колишній голова МЗС Дмитро Кулеба прокоментував скандал, у який втрапила співачка Оля Полякова через свої висловлювання у недавньому інтерв’ю. Експосадовець заявив, що поділяє певні «тези» артистки. Про це пише «Главком» із посиланням на відео Кулеби в YouTube.

Кулеба зазначив, що погоджується з думкою Полякової про те, що українці цькують тих, хто допомагає країні та обрав залишитися в Україні під час війни. Ці слова, сказані співачкою, експосадовець вважає «правдою».

«Але загалом я хочу сказати, що поділяю її головну тезу і підтримую її в тому, коли вона говорить, що найбільше цькують тих, хто тут, хто ухвалив рішення жити в Україні, приносити якусь користь своїй країні. Своїх б'ють найбільше. Це правда», – сказав Кулеба.

Також Дмитро підтримав тезу Олі Полякової про те, що в соцмережах сформувався окремий прошарок суспільства, який вимагає від людей вибачень у певних конфліктах чи скандалах.

Колишній голова МЗС пояснив, що замість дискусій люди вимагають публічних вибачень та безпідставно критикують інших. «З чим я з нею згоден і навіть розвинув її тезу, в Україні сформувався прошарок у соцмережах, а головна мета існування якого полягає в тому, щоб всі перед ними вибачалися. У них ціла є там система координат. Ну, хтось каже, там вибачайтесь, хтось дуже розумно пише, що замість того, щоб вступати в агресивну дискусію з тими, хто висловлює конструктивну, небезпідставну критику: «Ви б могли просто вибачитися і тема була б закрита», – сказав ексголова МЗС.

Окремо Дмитро Кулеба висловився про те, як Оля Полякова порівняла Україну з концтабором. Це, на думку Кулеби, було зайвим. «Єдине, що я вважаю, Ольга Полякова перегнула. Ну, з концтабором порівнювати Україну – це якби фактологічно невірно», – додав Кулеба.

Як розповідав «Главком», українська співачка Оля Полякова втрапила в черговий скандал після свого інтервʼю Раміні Есхакзай. Зірка висловилася про свободу слова та мобілізацію в Україні. «Ми стільки років боремося за свободу, але іноді самі заганяємо один одного в якийсь «совок», де кожен твій крок чи фото – це привід для «зради», – заявила зірка. Цими словами та окремим коментарем про роботу ТЦК співачка обурила українців.